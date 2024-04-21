Рахунок йде на трильйони: скільки збитків росіяни завдали українській екології

Атаки терористів впливають не тільки на людей та інфраструктуру

Російське вторгнення задало українській екології збитків на величезну суму. Вона обчислюється у щонайменше 2,4 трильйона гривень та буде тільки зростати під час подальших бойових дій проти російських загарбників.

Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі Національного телемарафону. За його словами, станом на квітень зафіксовано щонайменше 4200 злочини російських терористів проти довкілля.

Стрілець нагадав, що удари по енергетиці впливають не тільки на інфраструктуру та людей, але й на стан навколишнього середовища. А знищення російськими терористами Каховської ГЕС – це взагалі екологічний теракт.

"Що стосується ударів по енергетиці, то це не тільки вплив на інфраструктуру та життя людей. Це горіння, це викиди, це відходи руйнації, це велика кількість того, що впливає на стан нашого довкілля… Коли відбувся теракт на Каховській ГЕС, міністерство звернулося до експертів "Юнеп" — це організація ООН, яка займається саме довкіллям. Вони дали нам понад 20 експертів з понад 20 країн світу. Там вже було намагання порахувати втрати екосистемних послуг. Цифри були понад 15 млн доларів", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Основним мотивом для цього могло стати бажання загарбників зірвати наступ ЗСУ. Такі дії, своєю чергою, призвели до справжньої катастрофи, оскільки після підриву було повністю затоплено понад тисячу житлових будинків у 80 населених пунктах Херсонської області. Внаслідок теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі з 28-ми. З машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як підрив Каховської ГЕС позначився на контрнаступі ЗСУ.