Уламки ракети пошкодили її будинок: що відомо про старшу доньку Ющенка

Віталіна потрапляла під ракетний обстріл окупантів

Дуже часто, якщо людина є сином чи донькою політика, вона лишається просто в тіні своїх батьків, а прізвище стає тягарем. Однак старша донька Віктора Віталіна обрала дещо інший шлях. Вона стала мамою, дизайнеркою і громадською діячкою. А от син експрезидента потрапляв у заголовки новин через гучні історії з розкішним способом життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про доньку Віктора Ющенка Віталіну. Жінці зараз 45 років і вона мама трьох дітей.

Що відомо про старшу доньку Віктора Ющенка

Віталіна Ющенко народилася 15 квітня 1980 року від шлюбу Віктора Ющенка зі Світланою Колесник. Вона є старшою донькою третього президента України. Жінка — мама трьох дітей — Домініки від бізнесмена Михайла Гончара, а також Віктора і Андріана від другого чоловіка Олексія Хахльова.

Донька Ющенка досить активна у соцмережах. Вона нерідко публікує свої світлини і навіть меми, пов’язані з її батьком. Також Віталіна вітає українців із церковними святами.

Віталіна Ющенко також заснувала власний бренд одягу. Жінка також була дизайнеркою речей та моделлю — усі фасони вона фотографувала на собі. Щоправда, не відомо, чи займається цією діяльністю жінка зараз, адже на сторінці бренду остання публікація датована 28 червня 2024 року.

Донька Ющенка потрапила під обстріл

Внаслідок російської атаки 2 вересня 2024 року постраждав будинок Віталіни Ющенко. Неподалік нього впали уламки збитої ракети. В її оселі посипалися підвіски з люстри, а актор у неї було відчуття, що дім "ходить ходуном".

У грудні 2024 року Віталіна Ющенко потрапила під ворожу атаку. За її словами, вона перебувала неподалік вокзалу і почула вибухи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про онуків Віктора Ющенка. Троє з них від доньки Віталіни і двоє — від сина Андрія.