Багатодітний дідусь: що відомо про п'ятьох внуків Ющенка і як вони виглядають

Найстаршому онукові зараз 20 років

Третій президент України Віктор Ющенко — не лише політичний діяч, але й багатодітний батько та дідусь. Він двічі був у шлюбі, а його родина часто була у центрі уваги, але ніколи не викликала негативних емоцій в мережі. У серпні 2022 року в експрезидента народився п’ятий онук.

Віктор Ющенко — батько п’яти дітей та дідусь п’яти онуків. Сеерд них — Доменіка, Віктор-молодший, Андріана є дітьми доньки президента Віталіни та двоє дітей від сина Андрія — Варвара та Андрій. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про онуків третього президента України.

Трьох онуків Віктор Ющенко має від доньки Віталіни. Доменіка Ющенко народилася у 1998 році. У 2021 році брала участь у шоу "Голос країни-11". Глядачам вона запам’яталася яскравою зовнішністю. У мережі припускали, що вона робила пластику обличчя. Зокрема, вважали, що дівчина зменшила ніс та видалила грудки біша. Проте, Доменіка це заперечила і показала фото себе 10-річної.

Віктор Ющенко-молодший народився у 2004 році. У вересні 2022 року, у віці 17 років, він повернувся з Канади та вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він подав документи до вишу столиці України таємно — не розповідав цього батькам. Зараз він навчається в одному з найпрестижніших ВНЗ нашої країни.

Андріана Ющенко народилася 2009 року. У жовтні 2024 року відсвяткувала своє 15-річчя. Мати, Віталіна Ющенко, поділилася фотографіями доньки у соціальних мережах, де видно, як вона змінилася за останній рік.

Онуки Віктора Ющенка Віктор та Андріана

Онучка та донька Віктора Ющенка

Старший син експрезидента Андрій має двох дітей. Донька Варя від першого шлюбу з Лізою Ющенко — сестрою Маші Єфросиніної, якій зараз 14 років, та син Андрій, який з'явився на світ у серпні 2022 року від дружини Олени.

Онучка Віктора Ющенка Варвара

Віктор Ющенко з родиною

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про старшого сина Лукашенка і чим він займається у Білорусі. Він завжди був і залишається у тіні Коленьки.