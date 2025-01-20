Багатодітний дідусь: що відомо про п'ятьох внуків Ющенка і як вони виглядають
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Найстаршому онукові зараз 20 років
Третій президент України Віктор Ющенко — не лише політичний діяч, але й багатодітний батько та дідусь. Він двічі був у шлюбі, а його родина часто була у центрі уваги, але ніколи не викликала негативних емоцій в мережі. У серпні 2022 року в експрезидента народився п’ятий онук.
Віктор Ющенко — батько п’яти дітей та дідусь п’яти онуків. Сеерд них — Доменіка, Віктор-молодший, Андріана є дітьми доньки президента Віталіни та двоє дітей від сина Андрія — Варвара та Андрій. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про онуків третього президента України.
Трьох онуків Віктор Ющенко має від доньки Віталіни. Доменіка Ющенко народилася у 1998 році. У 2021 році брала участь у шоу "Голос країни-11". Глядачам вона запам’яталася яскравою зовнішністю. У мережі припускали, що вона робила пластику обличчя. Зокрема, вважали, що дівчина зменшила ніс та видалила грудки біша. Проте, Доменіка це заперечила і показала фото себе 10-річної.
Віктор Ющенко-молодший народився у 2004 році. У вересні 2022 року, у віці 17 років, він повернувся з Канади та вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Він подав документи до вишу столиці України таємно — не розповідав цього батькам. Зараз він навчається в одному з найпрестижніших ВНЗ нашої країни.
Андріана Ющенко народилася 2009 року. У жовтні 2024 року відсвяткувала своє 15-річчя. Мати, Віталіна Ющенко, поділилася фотографіями доньки у соціальних мережах, де видно, як вона змінилася за останній рік.
Старший син експрезидента Андрій має двох дітей. Донька Варя від першого шлюбу з Лізою Ющенко — сестрою Маші Єфросиніної, якій зараз 14 років, та син Андрій, який з'явився на світ у серпні 2022 року від дружини Олени.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про старшого сина Лукашенка і чим він займається у Білорусі. Він завжди був і залишається у тіні Коленьки.