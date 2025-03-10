Офіцера ТЦК побили на Хмельниччині. Скільки світить нападникам

Військовий у лікарні

На Хмельниччині двоє чоловіків побили співробітника територіального центру комплектування (ТЦК). Інцидент стався під час виконання військовослужбовцем його обов'язків.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного ТЦК. Зазначається, що двоє людей напали на офіцера 9 березня.

"9 березня у Хмельницькому під час перевірки документів та оповіщення військовозобов’язаних стався напад на групу оповіщення Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що двоє чоловіків під час перевірки їх документів "чинили фізичний" опір та напали на офіцера Сухопутних військ Збройних Сил України. Внаслідок чого військовий отримав численні тілесні ушкодження. Його шпиталізували, наразі загрози життю немає.

Поліція вже затримала правопорушників. Вони, як виявилось, перебували у розшуку за ухилення від мобілізації. Нападникам оголошено підозру, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Харкові працівники ТЦК стріляли у чоловіка та розбили йому авто. В поліції вже прокоментувала інцидент.

Раніше "Телеграф" розповідав, що придатний до мобілізації чоловік помер у ТЦК Кременчука. За інформацією Нацполіції, тілесних ушкоджень у померлого не виявили.