У Луцьку чоловік напав із ножем на військовослужбовця ТЦК: у якому він стані

Розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство

У приміщенні Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) військовозобов'язаний напав на військовослужбовця роти охорони в ніч на 16 травня. Він отримав поранення.

Чоловіка було госпіталізовано до міської лікарні. Про це "Телеграфу" повідомила група комунікацій Волинського ОТЦК та СП.

"Завдяки оперативним діям лікарів вдалося стабілізувати стан пораненого. Наразі військовослужбовець переведений з реанімації до профільного відділення, його стан стабільний, життю вже нічого не загрожує.

Нападника затримано в процесуальному порядку. Правоохоронними органами розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Пресслужба Волинського ОТЦК та СП вкотре наголосила, що в ТЦК та СП — військовослужбовці, а не працівники. В інтерв’ю "Телеграфу" речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін казав, що територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) працюють військовослужбовці та цивільні особи, які виконують різні завдання. Тому називати людей з бойовим досвідом цивільним словом "працівник" або підміняти ці поняття є помилкою.

Місцеве видання "Конкурент" пише, що у відповіді на офіційний запит до Головного управління Нацполіції у Волинській області правоохоронці підтвердили, що такий випадок був.

"16.05.2025 року на адресу Луцького РУП надійшло повідомлення про спричинення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК та СП. За вказаним фактом працівниками зазначеного підрозділу внесено відомості до ЄРДР No 12025030580001487 за ч.2 ст.15 п.8 ч.2 ст. 115 КК України та розпочато досудове розслідування, яке на даний час триває", — йдеться у відповіді слідчого управління.

Зверніть увагу, згадана поліцією стаття Кримінального кодексу трактується як: закінчений замах на вбивство особи у звʼязку із виконанням нею свого обовʼязку.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні пронеслась моторошна хроніка інцидентів з ТЦК.