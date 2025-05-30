Попередження не допомогли: в Кам'янець-Подільському понад 100 людей напали на працівників ТЦК

Натовп пошкодив автомобіль працівників ТЦК та намагався відбити у них чоловіка, якого хотіли мобілізувати

Українці, судячи з усього, не дуже вразилися попередженням від Командування Сухопутних військ ЗСУ щодо "перешкоджання роботі територіальних центрів комплектування". У місті Кам’янець-Подільський Хмельницької області вдень 29 травня натовп з понад 100 людей атакував та пошкодив службовий автомобіль ТЦК.

Про інцидент повідомили на офіційному акаунті Хмельницького обласного ТЦК та СП у Facebook. Зазначається, що група громадян чисельністю понад 100 осіб заблокувала службовий автомобіль, на якому пересувалася мобільна група оповіщення одного з районних ТЦК.

"За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ", – сказано у повідомленні.

На місце події викликали представників Національної поліції та Військової служби правопорядку. Зараз тривають першочергові слідчі дії – правоохоронці намагаються встановити особи тих, хто заблокував авто та підбурював натовп на активні дії проти працівників ТЦК. Громадян закликають до "негайного припинення будь-яких протиправних дій".

"Наголошуємо: відповідно до Кримінального кодексу України, зокрема статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) подібні дії під час дії правового режиму воєнного стану можуть кваліфікуватися як державна зрада або інші тяжкі злочини проти основ національної безпеки України. Також передбачена кримінальна відповідальність за статтями 342, 345 та 346 ККУ — за опір працівникам правоохоронних органів та військовослужбовцям, хуліганство, пошкодження майна та перешкоджання виконанню службових обов’язків", – заявили у Хмельницькому ТЦК.

При цьому реальні причини, через які місцеві мешканці почали блокувати автомобіль з працівниками ТЦК, наразі достеменно невідомі – у Хмельницькому ТЦК цей момент обійшли увагою. Місцеві канали дуже обережно висвітлюють тему: за деякими даними, натовп намагався відбити чоловіка, якого хотіли "бусифікувати". Також припускається, що конфлікт почався саме через дії працівників ТЦК, а не через дії звичайних громадян.

Нагадаємо, що Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) перевірило 18 декларацій чиновників ТЦК та СП, поданих у 2024 та 2025 роках. В деклараціях загалом виявили зловживань майже на 37 мільйонів гривень. Під час перевірки лише цих 18 декларацій було виявлено ознаки наявності недостовірних даних на 28,5 мільйона гривень, а також ознаки незаконного збагачення на 5,6 мільйона та необґрунтовані активи на 2,6 мільйона.

На тлі цього та численних інцидентів з так званою "бусифікацією" виникає все більше конфліктів на вулицях. Зокрема, нещодавно "Телеграф" писав, що у Львівській області група осіб побила старшого солдата територіального центру комплектування Нестора Дидика. Потерпілого госпіталізували з численними гематомами та переломами. А в Кременчуці 25 травня на проспекті Лесі Українки група людей скоїла напад на автомобіль "Рено", на якому пересувалась група військовослужбовців ТЦК та СП. Двох нападників вже затримали правоохоронці, інших намагаються розшукати.