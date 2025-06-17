У Києві є власний "Париж": чим це місце особливе и чому вам варто там побувати (фото)

Це унікальне місце кияни давно охрестили "Київським Парижем" через його неперевершену красу та розмаїття архітектурних стилів

Якщо ви ще не побували у Парижі або сумуєте за його неповторним шармом, не поспішайте пакувати валізи — у Києві є своє маленьке "французьке" диво. Площу Івана Франка в Печерському районі столиці України часто називають "Київським Парижем".

Площа Івана Франка є справжньою архітектурною перлиною Києва. Вона розташована між вулицями Архітектора Городецького, Ольгинською і Богдана Ступки. Кам'яні сходи сполучають площу з розташованою на вищому рівні по рельєфу вулицею Банковою.

Це місце вражає пишністю фасадів будинків, розкішним оформленням і гармонійним поєднанням архітектурних стилів. Тут можна побачити витончені скульптурні композиції, затишні фонтанчики та декоративні елементи, які створюють атмосферу романтики і спокою. Площа Івана Франка — ідеальне місце для прогулянок, де кожен куточок дихає історією і красою.

Метаморфози назв: від Миколаївської до Франка

Площа була запроєктована в 1895–1896 роках під назвою Миколаївська. Вона виникла на місці озера в садибі професора Університету св. Володимира Ф. Мерінга, яка займала величезну територію від вул. Хрещатик до схилу Печерської височини. Саме тому цю місцевість інколи досі називають Садибою Мерінга.

Початок Миколаївської вулиці

Миколаївська вулиця (нині вулиця Архітектора Городецького) стала першою вулицею нового житлового району, що серед киян називався "Київський Париж" через багатство архітектурних стилів — модерн, ренесанс, необароко, неоготика.

Протягом свого існування площа неодноразово змінювала назву, що відображало політичні зміни в країні. У 1919 році її назвали на честь гладіатора Спартака, легендарного ватажка повсталих римських рабів. З 1944 року площа отримала назву на честь Івана Франка, видатного українського письменника, поета та громадського діяча.

Сучасна площа Івана Франка надає Києву дух минулого. Тут приємно зануритися в атмосферу початку XX століття, створену завдяки старовинним будинкам і фонтану. Архітектурний ансамбль площі створює неповторну атмосферу, яка поєднує елегантність початку ХХ століття з сучасним ритмом міста.

Вулиця Богдана Ступки: найкоротша вулиця з великою історією

Вулиця Богдана Ступки, що простягається від вулиці Марії Заньковецької до площі Івана Франка, є однією з найкоротших у центрі Києва — її довжина всього близько 120 метрів. Вона виникла наприкінці XIX століття під назвою Нова, у межах забудови території садиби Мерінга. У 1938 році вулиця була перейменована на честь російського режисера Костянтина Станіславського, а з вересня 2024 року отримала сучасну назву — на честь легендарного українського актора театру і кіно Богдана Ступки.

На вулиці збереглися лише два будинки — № 2 і № 3. Будинок № 3, зведений у 1909 році архітектором Миколою Яскевичем, має статус пам’ятки архітектури. Будинок № 2, відомий як "Другий Будинок лікаря", був побудований у 1935–1939 роках за проєктом Павла Альошина.

Театральне серце площі

Найбільш знаковою будівлею площі є Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. У 1926 році театр переїхав до Києва і оселився у величній будівлі колишнього театру "Соловцов", зведеній у 1898 році за проєктом архітекторів Георгія Шлейфера та Едуарда Брадтмана.

Театр виконаний у стилі неоренесансу з елементами неогрецького стилю, що надає будівлі величності та урочистості. Фасад прикрашений колонами великого ордеру, а інтер’єри відзначаються багатим оздобленням, витонченими декоративними деталями та чудовою акустикою. Споруда займає цілий квартал, що підкреслює її масштабність і значущість у міському просторі.

Площа Івана Франка залишається одним із найкрасивіших та найбільш історично значущих місць Києва. Вона втілює в собі дух епохи модерну початку XX століття, зберігаючи автентичну атмосферу "Київського Парижа". Сьогодні це місце продовжує жити активним культурним життям завдяки Національному академічному драматичному театру імені Івана Франка та залишається популярним місцем для прогулянок серед киян і туристів.

Раніше "Телеграф" розповідав про вулицю Івана Франка в Києві. Тут був яр, у якому збиралися безхатьки, а тепер "оселилися" посольства.