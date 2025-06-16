Борщагівка — не від борщу? Звідки взялася ця назва району Києва

Найстаріша — Михайлівська Борщагівка, про неї згадується ще в 12 столітті

Борщагівка — один із найвідоміших районів Києва. Але свою назву він отримав не через борщ, як часто думають.

Насправді історія цього топоніма починається з назви давньої річки та рослини, що колись росла на її берегах. "Телеграф" зібрав цікаві факти про один з районів Києва.

Борщагівка: витоки топоніма

Свою назву район Борщагівка отримав завдяки трав’янистій рослині борщівка (щавлю або борщівнику). У праслов’янській мові вона означала "кислу" і рясно росла на берегах однойменної річки. Назва річки потім перекочувала на поселення — хутори й села, що виникли вздовж її берегів.

Річка Борщагівка

Перша згадка — ще у XVI столітті

Перша письмова згадка про річку Борщагівку (нім. Boerßgowka) датується 1584 роком і міститься в щоденнику німецького купця Мартіна Ґруневеґа. Він пише, що "біля неї був борщовий майдан", проте уточнює, що борщу як супу там навряд торгували — швидше йдеться про торг у переносному значенні.

Від річки — до сіл

Михайлівська Борщагівка — найстаріша, згадується між 1108 та 1113 роками у зв’язку з Михайлівським Золотоверхим монастирем.

— найстаріша, згадується між 1108 та 1113 роками у зв’язку з Михайлівським Золотоверхим монастирем. Інші: Микільська, Братська, Софіївська, Петропавлівська — утворилися як монастирські володіння на землях понад річкою у XV–XVII ст.

XIX‑сторічний краєзнавець Л. Похилевич пропонував альтернативну народну версію: назва походила від городини, яку селяни з Борщагівки постачали монашим для борщу. Та сучасні дослідження вказують, що річка засвідчена значно раніше, ніж ці поселення, тож ця версія є малоймовірною.

Фрагмент карти кінця 19 століття

Урбанізація ХХ століття

У 1971–74 роках три Борщагівки (Михайлівська, Микільська, Братська) офіційно увійшли до складу Києва; решта — Петропавлівська та Софіївська — розташовані в межах Києво‑Святошинського району.

У 1960–70‑х роках на Південній Борщагівці почалося масове житлове будівництво: зокрема, з’явився Південний мікрорайон, трамвай та інфраструктура.

Трамвай на вулиці Гната Юри, Борщагівка

Статус у складі Києва

Михайлівська, Микільська, Братська та Південна Борщагівки залишаються густонаселеними міськими масивами у Святошинському районі Києва. Південну активно забудовано ще в 1980-х — сучасні багатоповерхівки, трамвайна лінія, метро поруч — усе це робить їх житловим хабом столиці.

Південна Борщагівка, наші дні

Софіївська та Петропавлівська Борщагівки

Обидві входять до складу Києво-Святошинського району (Київської області) й активно розвиваються. Вони швидко забудовуються, перетворюючись із дачного й приватного сектору на щільно заселені передмістя з багатоповерхівками, новими школами, дитсадками та комерційною інфраструктурою.

У цих районах активно розвиваються транспортне сполучення, з’являються нові житлові комплекси та зростає кількість молодих родин, які переїжджають сюди через доступніше житло, ніж у Києві.

Софіївська Борщагівка

Раніше "Телеграф" писав, що назва району Теремки у Києві має цікаве походження. Воно пов’язане не з казками чи архітектурою, як можна було б подумати, а з конкретною історією радянських часів і проєктом "міста в місті".