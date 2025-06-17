В Киеве есть собственный "Париж": чем это место особенное и почему вам стоит там побывать (фото)

Это уникальное место киевляне давно окрестили "Киевским Парижем" из-за его непревзойденной красоты и разнообразия архитектурных стилей

Если вы еще не побывали в Париже или скучаете по его неповторимому шарму, не спешите паковать чемоданы — в Киеве есть свое маленькое "французское" чудо. Площадь Ивана Франко в Печерском районе столицы Украины часто называют "Киевским Парижем".

Площадь Ивана Франко – настоящая архитектурная жемчужина Киева. Она расположена между улицами Архитектора Городецкого, Ольгинской и Богдана Ступки. Каменная лестница соединяет площадь с расположенной на более высоком уровне по рельефу улицей Банковой

Это место удивляет великолепием фасадов домов, роскошным оформлением и гармоничным сочетанием архитектурных стилей. Здесь можно увидеть изящные скульптурные композиции, уютные фонтанчики и декоративные элементы, создающие атмосферу романтики и покоя. Площадь Ивана Франко – идеальное место для прогулок, где каждый уголок дышит историей и красотой.

Метаморфозы названий: от Николаевской до Франко

Площадь была запроектирована в 1895-1896 годах под названием Николаевская. Она возникла на месте озера в усадьбе профессора Университета св. Владимира Ф. Меринга, занимавшая огромную территорию от ул. Крещатик к склону Печерской возвышенности. Именно поэтому эту местность иногда до сих пор называют Усадьбой Меринга.

Начало Николаевской улицы

Николаевская улица (ныне улица Архитектора Городецкого) стала первой улицей нового жилого района, который среди киевлян назывался "Киевский Париж" из-за богатства архитектурных стилей — модерн, ренессанс, необидно, неоготика.

На протяжении своего существования площадь неоднократно меняла название, что отражало политические изменения в стране. В 1919 году ее назвали в честь гладиатора Спартака, легендарного предводителя восставших римских рабов. С 1944 года площадь получила название в честь Ивана Франко, выдающегося украинского писателя, поэта и общественного деятеля.

Современная площадь Ивана Франко придает Киеву дух прошлого. Здесь приятно погрузиться в атмосферу начала XX века, созданную благодаря старинным домам и фонтану. Архитектурный ансамбль площади создает неповторимую атмосферу, сочетающую элегантность с современным ритмом города.

Улица Богдана Ступки: самая короткая улица с большой историей

Улица Богдана Ступки, простирающаяся от улицы Марии Заньковецкой до площади Ивана Франко, является одной из самых коротких в центре Киева — ее длина всего около 120 метров. Она возникла в конце XIX века под названием Новая, в пределах застройки территории усадьбы Меринга. В 1938 году улица была переименована в честь российского режиссера Константина Станиславского, а с сентября 2024 года получила современное название — в честь легендарного украинского актера театра и кино Богдана Ступки.

На улице сохранились только два дома — №2 и №3. Дом №3, построенный в 1909 году архитектором Николаем Яскевичем, имеет статус памятника архитектуры. Дом № 2, известный как "Второй Дом врача", был построен в 1935-1939 годах по проекту Павла Алешина.

Театральное сердце площади

Наиболее знаковым зданием площади является Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. В 1926 году театр переехал в Киев и поселился в величественном здании бывшего театра "Соловцов", построенном в 1898 году по проекту архитекторов Георгия Шлейфера и Эдуарда Брадтмана.

Театр выполнен в стиле неоренессанса с элементами неогреческого стиля, который придает зданию величество и торжество. Фасад украшен колоннами большого ордера, а интерьеры отличаются богатой отделкой, изящными декоративными деталями и великолепной акустикой. Здание занимает целый квартал, что подчеркивает его масштабность и значимость в городском пространстве.

Площадь Ивана Франко остается одним из самых красивых и исторически значимых мест Киева. Она олицетворяет дух эпохи модерна начала XX века, сохраняя аутентичную атмосферу "Киевского Парижа". Сегодня это место продолжает жить активной культурной жизнью благодаря Национальному академическому драматическому театру имени Ивана Франко и остается популярным местом для прогулок среди киевлян и туристов.

Ранее "Телеграф" рассказывал об улице Ивана Франко в Киеве. Здесь был овраг, в котором собирались бездомные, а теперь "поселились" посольства.