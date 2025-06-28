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З Днем Конституції 2025! Патріотичні привітання у листівках та картинках з державним святом

Автор
Наталія Дума
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Картинки та листівки на День Конституції 2025
Картинки та листівки на День Конституції 2025. Фото Freepik

Не забудьте надіслати рідним вітальну листівку

День Конституції України — важливе свято для кожного українця. До початку повномасштабного вторгнення це свято відзначалося гучно і весело. А останні кілька років.

Конституцію України було ухвалено в ніч з 27 на 28 червня 1996 року. Країна отримала Основний закон після багатогодинного засідання Верховної Ради. З того часу цей день став державним святом. Тому це гарний привід привітати своїх рідних, близьких та друзів.

Конституція — правовий кістяк держави. Саме вона визначає права громадян України. 28 червня — свято кожного, хто бореться за свободу — в залі суду, на фронті чи на вчительському уроці.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки та листівки, щоб ви могли привітати рідних. Надішліть друзям, близьким та колегам яскраве привітання з Днем Конституції України 2025.

День Конституції вітання в Вайбер
Картинки з Днем Конституції 2025
З Днем Конституції картинки
День Конституції 2025 вітання
Листівки День Конституції 2025
Картинки День Конституції 2025

Раніше "Телеграф" ділився привітаннями з днем народження Тетяни. Ми зібрали для вас найкрасивіші картинки.

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#День Конституції #Картинки #Листівки