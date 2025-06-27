Пошкоджені будинки, є постраждалий: які наслідки атаки на Київщину

Внаслідок обстрілу постраждала цивільна інфраструктура

У ніч проти 27 червня російські війська здійснили масовану атаку на Київську область. Були використані безпілотники та ракети.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, по всій області працювали сили протиповітряної оборони — частину ворожих цілей вдалося збити.

"Вночі ворог масовано атакував Київщину за допомогою БпЛА та ракет", — йдеться у повідомленні.

Водночас є наслідки атаки у трьох районах. Зокрема, у Фастівському районі постраждав чоловік 1963 року народження — він отримав поранення, але від госпіталізації відмовився. Медики надали йому допомогу на місці.

Також повідомляється про пошкодження приватного будинку у Фастівському районі та ще одного будинку — у Бориспільському.

У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів.

"Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено", — зазначає Калашник.

Оперативні служби наразі продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків удару.

Поліція Київської області показала наслідки ворожої атаки.

Поліція документує наслідки атаки

Пошкоджень зазнали приватні будинки

На місцях працюють слідчо-оперативні групи

Раніше "Телеграф" писав, що у Запоріжжі пожежі, руйнування та пошкодження після атаки дронів. Росіяни щонайменше шість разів атакували місто безпілотниками.