Антишахедне рішення вже є. Як Україна адаптується до нових атак — міністр оборони

Умєров розкрив деталі нових українських розробок

Україна знайшла ефективне рішення для боротьби з ворожими дронами-камікадзе після трьох років системної роботи. Один з нових виробів показав значно вищу ефективність, ніж очікували розробники.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на закритій зустрічі, де був присутній кореспондент "Телеграфу". "І антишахедне рішення вже є — один з цих виробів показав дуже велику ефективність, ми навіть самі не очікували", — сказав глава міністерства.

Росія нарощує атаки, використовуючи до 500 "шахедів" за ніч у поєднанні з балістичними та крилатими ракетами. Така тактика має на меті виснажити українську протиповітряну оборону та створити психологічний тиск на населення.

Українські фахівці постійно адаптують оборонні системи до змін у ворожій тактиці. "Рішення, які на початку війни показували високу ефективність, з часом втрачали її, коли ворог змінював тактику. Наприклад, групи МВГ були корисними певний період, але тепер їхня ефективність починає знижуватись", — сказав Рустем Умєров.

Наразі Україна використовує дрони-перехоплювачі та інші технології, деталі яких свідомо не розголошуються з міркувань безпеки.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Росії доводиться просити КНДР про солдатів. Міністр оборони поділився деталями.