Збити майже неможливо. Росіяни "прокачали" КАБи, під загрозою тепер не лише Харків (карта)

РФ збільшила дальність авіабомб

Росіяни знову модернізували свої авіабомби — тепер вони летять на 15-35 км далі, ніж старі. Зараз їхня дальність сягає 95 кілометрів замість попередніх 60-80 км.

Тепер під ударами може опинитися весь Харків та околиці. Про це розповів начальник управління Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко у коментарі "Суспільному".

Зокрема він сказав, що вранці 31 травня російські військові із літака Су-34 запустили чотири КАБи з новими модулями з Бєлгородської області. Це стало першим застосуванням таких бомб у Харківській області.

У травні окупанти вже тестували подібні боєприпаси в Сумській області. Модуль планування підвищеної дальності встановлюють на фугасні авіабомби, що дозволяє значно збільшити радіус ураження. За словами Борисенка, росіяни продовжують випробовувати такі КАБи, тому дальність може зрости ще більше.

Нову дальність забезпечують важчі системи кріплення, збільшені крила та удосконалені системи керування. Правоохоронці встановили це, проаналізувавши уламки після обстрілів. При запуску з селища Томаровка у Бєлгородській області авіабомби загрожують усьому Харкову та громадам південніше міста.

При дальності ураження до 95 км під загрозою опиняється весь Харків та околиці

Швидкість та висота пусків залишилися незмінними. Росіяни здійснюють атаки з висоти 9000 метрів, а швидкість КАБів складає 700-800 кілометрів на годину. Борисенко закликав харків'ян не ігнорувати повітряні тривоги, адже ворожі засоби ураження долітають до міста швидше.

Крім того, російські військові застосували проти Сум реактивну систему залпового вогню "Торнадо" з касетною бойовою частиною. У разі просування ворога на Сумщині наслідки для міста будуть катастрофічними, оскільки окупанти зможуть використовувати ствольну артилерію та інші засоби, які раніше не могли застосовувати через велику відстань.

Протидіяти новим КАБам майже неможливо

Інформацію про збільшення дальності російських авіабомб прокоментував "Телеграфу" військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він висловив сумніви щодо досягнення таких результатів виключно за рахунок уніфікованих модулів планерування і корекції (УМПК).

"Не можу підтвердити цю інформацію, але те, що вони постійно працюють над покращенням дальності польоту — так, ця робота ведеться безперервно. Покращення тактико-технічних характеристик можливе встановленням реактивного прискорювача, над цим вони працюють з кінця 2023 року", — пояснив експерт.

Коваленко зазначив, що протидіяти таким КАБам надзвичайно складно. Єдині варіанти — радіоелектронна боротьба або збиття на фазі роботи прискорювача, але це має мінімальну ймовірність успіху. За його словами, поки що недостатньо інформації для адекватної оцінки загрози.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що по Миколаєву вперше вдарили "Кинджалом". Над містом був сильний дим.