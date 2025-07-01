"Ізолювати Україну від моря повністю": що потрібно Росії, щоб захопити Одесу

Це безумовно стратегічне питання для Путіна

Росіянам потрібно висадити великий десант, щоб захопити Одесу. Зараз Чорноморський флот не здатен на таку операцію. Своєю чергою, Україна побудувала систему оборони узбережжя, а води охороняють морські дрони.

Наступ з боку Придністров'я теж не виглядає ймовірним. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів російський політичний діяч, опозиціонер Ілля Пономарьов.

"Одеса, як багато разів вони там в Москві кажуть, це "русский город". І, по-друге, ізолювати Україну від моря повністю – це безумовно стратегічне питання. Але я зараз не бачу можливості це зробити (захопити Одесу — ред.). Тобто щоб це відбулося, їм потрібен десант. Їм треба висадити якийсь масовий десант, масові сили в Придністров'ї та звідти йти чи безпосередньо з моря", – сказав Пономарьов.

Він нагадав, що зараз Чорноморський флот не здатен на таку операцію, тим більше, що є українські морські дрони та система оборони узбережжя. Україна цього не допустить, впевнений Пономарьов.

"З погляду Придністров'я, літаками потрібно перекинути багато сил. Раптово це виконати неможливо, саме тому буде час на підготовку у ЗСУ. Тому я вважаю цю операцію не дуже ймовірною. Набагато більш імовірною є спроба захопити Суми, і саме це головне, що зараз існує в голові у Путіна, бо він вважає що через це принципово змінить перемовну позицію", – пояснив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія все ще хоче зруйнувати та захопити Одесу, щоб вийти на кордон Молдови та загрожувати її безпеці. Однак у Європи є можливості зірвати плани Володимира Путіна.