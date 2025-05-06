Київ та Одеса можуть з'явитися на російських рублях. Нова порція абсурду від РФ

Хочуть оновити дизайн кількох купюр

В Росії запропонували розмістити на рублях зображення Києва та Одеси. Йдеться про зміну дизайну банкнот номіналом 10, 50 і 500 рублів.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що з такою ініціативою виступив лідер "Справедливої ​​Росії" Сергій Миронов.

Відповідно до його звернення, дизайн на купюрах 10, 50 і 500 рублів треба оновити. Він пропонує розмістити на них міста-герої Великої Вітчизняної, серед яких Київ, Одеса, Мінськ тощо.

"На оновлених банкнотах запропонували розмістити Ленінград, Севастополь, Волгоград, Брестську фортецю, Москву, Керч, Новоросійськ, Мінськ, Тулу, Мурманськ, Смоленськ. Уточнюється, що у дизайні банкнот пропонується зазначити: "Місто-герой Великої Вітчизняної війни"", — йдеться у повідомленні.

За словами Миронова, усі вищеперераховані міста "російська історична спадщина та духовний простір, який став символом незламної волі та єдності багатонаціонального народу Росії".

Як виглядають рублі

Зауважимо, що з 2022 року в Росії оновили рублі відповідно до федеральних округів. Тепер на них зображено:

100 рублів (2022) : Москва, Ржевський меморіал.

: Москва, Ржевський меморіал. 200 рублів (2017): Севастополь, пам'ятник затопленим кораблям.

Севастополь, пам'ятник затопленим кораблям. 1000 рублів (2023) : Нижній Новгород, Нікольська вежа.

: Нижній Новгород, Нікольська вежа. 2000 рублів (2017): Владивосток, Російський міст.

Владивосток, Російський міст. 5000 рублів (2023): Єкатеринбург, будівля Головпоштамту.

До того ж є кілька пам'ятних банкнот, до прикладу, Олімпійські ігри 2014 року тощо. Ймовірніше і нові купюри "Місто-герой Великої Вітчизняної війни" будуть теж пам'ятними. Однак чи ввійдуть на їх зображення українські міста Київ та Одеса — невідомо.

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