Київ та Одеса можуть з'явитися на російських рублях. Нова порція абсурду від РФ
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Хочуть оновити дизайн кількох купюр
В Росії запропонували розмістити на рублях зображення Києва та Одеси. Йдеться про зміну дизайну банкнот номіналом 10, 50 і 500 рублів.
Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що з такою ініціативою виступив лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов.
Відповідно до його звернення, дизайн на купюрах 10, 50 і 500 рублів треба оновити. Він пропонує розмістити на них міста-герої Великої Вітчизняної, серед яких Київ, Одеса, Мінськ тощо.
"На оновлених банкнотах запропонували розмістити Ленінград, Севастополь, Волгоград, Брестську фортецю, Москву, Керч, Новоросійськ, Мінськ, Тулу, Мурманськ, Смоленськ. Уточнюється, що у дизайні банкнот пропонується зазначити: "Місто-герой Великої Вітчизняної війни"", — йдеться у повідомленні.
За словами Миронова, усі вищеперераховані міста "російська історична спадщина та духовний простір, який став символом незламної волі та єдності багатонаціонального народу Росії".
Як виглядають рублі
Зауважимо, що з 2022 року в Росії оновили рублі відповідно до федеральних округів. Тепер на них зображено:
- 100 рублів (2022): Москва, Ржевський меморіал.
- 200 рублів (2017): Севастополь, пам'ятник затопленим кораблям.
- 1000 рублів (2023): Нижній Новгород, Нікольська вежа.
- 2000 рублів (2017): Владивосток, Російський міст.
- 5000 рублів (2023): Єкатеринбург, будівля Головпоштамту.
До того ж є кілька пам'ятних банкнот, до прикладу, Олімпійські ігри 2014 року тощо. Ймовірніше і нові купюри "Місто-герой Великої Вітчизняної війни" будуть теж пам'ятними. Однак чи ввійдуть на їх зображення українські міста Київ та Одеса — невідомо.
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