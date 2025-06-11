Хочуть захопити Одесу і на цьому не зупиняться: Зеленський розповів про плани росіян

Москва все ще облизується на Одесу

Росія все ще хоче зруйнувати та захопити Одесу, щоб вийти на кордон Молдови та загрожувати її безпеці. Однак у Європи є можливості зірвати плани Володимира Путіна.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті "Україна — Південно-Східна Європа", який пройшов 11 червня в Одесі. За його словами, для Росії південний схід європейського континенту є однією з основних цілей створення хаосу.

Для цього Москва намагається розпалювати конфлікти на Балканах, намагалася втручатися у вибори у Румунії, а також намагається дестабілізувати та взяти під свій контроль Молдову. Зеленський наголосив, що те саме стосується й України, яку Росія розглядає як джерело ресурсів для розширення агресії на інші країни.

"Ми тут, у нашому прекрасному місті, в Одесі. Це прекрасне місто є метою для Росії. Вона хоче знищити його, як знищила незліченні міста та села на окупованих територіях. Російські військові плани направлені на цей регіон – Одесу, а потім на кордони з Молдовою та Румунією. Звичайно, зараз нам потрібний захист", — сказав він.

Зеленський зазначив, що Путін вірить у те, що зможе утримуватися у владі доти, доки продовжує воювати з сусідами, проте його можна змусити шукати світ.

Для цього Україні потрібна стабільна військова допомога, здійснення постійного економічного та санкційного тиску на Росію, дотримання єдності серед країн ЄС та НАТО.

"Щодо обмеження ціни на нафту: обмеження у 45 доларів краще, ніж 60 доларів. У будь-якому випадку, це зрозуміло. Це вірно. Але справжній мир настане з обмеженням у 30 доларів — це рівень, який дійсно змінить мислення в Москві", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, серед лідерів, які приїхали на саміт до Одеси, опинився і президент Сербії Олександр Вучич. Попри міцні зв’язки з Росією, він останніми роками намагається покращити відносини з Україною.