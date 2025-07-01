"Изолировать Украину от моря полностью": что нужно России, чтобы захватить Одессу

Это, безусловно, стратегический вопрос для Путина

Россиянам нужно высадить большой десант, чтобы захватить Одессу. Сейчас Черноморский флот не способен на такую операцию. В свою очередь Украина построила систему обороны побережья, а воды охраняют морские дроны.

Наступление со стороны Приднестровья тоже не выглядит вероятным. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал российский политический деятель, оппозиционер Илья Пономарев.

"Одесса, как много раз они там в Москве говорят, это "русский город". И, во-вторых, изолировать Украину от моря полностью — это безусловно стратегический вопрос. Но я сейчас не вижу возможности это сделать (захватить Одессу — ред.). То есть чтобы это произошло, им нужен десант. Им надо высадить какой-нибудь массовый десант, массовые силы в Приднестровье и оттуда идти или непосредственно с моря", – сказал Пономарев.

Он напомнил, что сейчас Черноморский флот не способен на такую операцию, тем более что есть украинские морские дроны и система обороны побережья. Украина этого не допустит, уверен Пономарев.

"С точки зрения Приднестровья, самолетами нужно перебросить много сил. Внезапно это выполнить невозможно, именно поэтому будет время на подготовку в ВСУ. Поэтому я считаю эту операцию не очень вероятной. Гораздо более вероятна попытка захватить Сумы, и именно это главное, что сейчас существует в голове у Путина. Потому что он считает что этим принципиально изменит переговорную позицию", – пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия все еще хочет разрушить и захватить Одессу, чтобы выйти на границу Молдовы и угрожать ее безопасности. Однако у Европы есть возможность сорвать планы Владимира Путина.