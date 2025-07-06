Дорогі подарунки і не лише: що у декларації судді Коротун, яка світилася у справі про незаконну забудову

Що прописано у декларації судді

Суддя Північного апеляційного господарського суду (Київ) Олена Коротун минулого року отримала велику суму грошей та об’єкт нерухомості у подарунок. При тому, що у плані дорогих подарунків вона фігурує у ЗМІ не вперше.

Інформація про майно судді доступна у її декларації на сайті НАЗК. Виходячи з оприлюдненої декларації, її чоловік Вадим Коротун працює у Верховному суді.

Всього за 2024 рік від роботи в суді Коротун отримала трохи більше ніж 2,7 мільйона гривень. Тобто її зарплата складає близько 228 тисяч гривень на місяць. Її чоловік теж не бідна людина, і заробив 5,1 мільйона гривень — це близько 426 тисяч гривень на місяць.

Крім того, за рік суддя отримала 269 тисяч гривень як орендну плату і ще 365 тисяч гривень як подарунок від деякої Валентини Пасічник. Від неї ж Коротун отримала в червні 2024 року в безоплатне користування житловий будинок на 72 квадрати в селі Мельники (Волинська область) разом із земельною ділянкою на 585 квадратів.

Втім, навіть без цього будинку сім’ї є де переночувати — вони мають дві квартири в Києві на 123 і 82 квадрати. Крім того, у декларації зазначено три земельні ділянки близько 1000 квадратів у селах Неграші та Бузова у Київській області. У Неграшах вони також будують будинок, проте поки що про нього детальної інформації немає.

Родина володіє позашляховиком Mercedes GLS 400 за 2,5 мільйона, але у 2025 році придбала ще й Audi A8 майже за мільйон гривень.

Mercedes GLS 400

Audi A8

Враховуючи доходи сім’ї, вони можуть не лише дозволити собі дорогі машини, а й дарувати подарунки у 940 тисяч гривень та виділити ще 470 тисяч на благодійність.

Що відомо про суддю

Варто зазначити, що ім’я Коротун фігурувало у статті Автомайдану та Центру протидії корупції, присвяченій кандидатам у ВККС. Автори назвали її кандидатуру сумнівною, адже у 2011 році її чоловік отримував подарунок у 730 тисяч гривень. Пізніше вона повідомила, що подарунок було зроблено матір’ю чоловіка, яка продала свій будинок.

У 2013 році, її чоловік так само отримав у подарунок від матері автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon. Коротун стверджувала, що у батьків вистачало грошей на покупку, проте не надала доказів.

Крім того, у статті зазначено, що син судді займався підприємницькою діяльністю, хоч і не реєструвався як ФОП, як того вимагає українське законодавство

У ЗМІ також є публікації про те, що Коротун допомогла легалізувати незаконну забудову у Києві на вул. Верховинна 80-Б. Хоча вона назвала це скаргами "незадоволеної сторони".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за минулий рік суддя Жовтневого районного суду Дніпра Вадим Гончаренко заробив 1,5 млн. гривень, а його дружина купила автомобіль, тоді як у нього самого немає майна, крім особистих заощаджень будинку.