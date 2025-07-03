Обзавелася квартирою та заробляє понад мільйон: що цікавого в декларації судді Матвєєвої, яку звільнили з полону

Щомісяця посадовиця отримує заробітну плату в розмірі понад 127 000 грн, ще 146 000 грн має готівкою

Юлія Матвєєва — суддя Шевченківського районного суду Києва, яка проживає в столиці та не належить до посад із високим корупційним ризиком. Разом із чоловіком Артемом та донькою Ольгою вона володіє кількома квартирами та автомобілями, а також має грошові активи в банках і готівку.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Нерухомість

Сім’я має кілька квартир в Україні:

квартира площею 75,5 м², придбана у 2017 році (належить чоловіку);

квартира площею 98,7 м², орендується з 2023 року декларанткою, а також чоловіком і дочкою;

квартира площею 93,9 м², придбана у 2024 році з іншим правом користування, яке мають декларантка, чоловік і дочка;

квартира, що належить Шимко Марії (частина нерухомості належить Київській міській раді).

Скриншот декларації судді Матвєєвої

Скриншот декларації судді Матвєєвої

Авто

Автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 2010 року випуску був придбаний у 2017 році і належить чоловіку Артему Матвєєву.

Toyota Land Cruiser Prado

Із сайтів продажу авто стало відомо, що нині таку машину можна придбати за 22 500 доларів або 940 000 грн.

Автомобіль Land Rover Range Rover Evoque 2016 року випуску придбаний у 2023 році, він належить Надії Матвєєвій, а користуються ним декларантка та чоловік за іншим правом користування.

Land Rover Range Rover Evoque

Ціна такої автівки — приблизно 22 600 доларів.

Автомобіль Volkswagen Tiguan 2011 року випуску був придбаний у 2023 році і належить чоловіку Артему Матвєєву.

Volkswagen Tiguan

Зараз така машина коштує в Україні в середньому 11 800 доларів.

Скриншот декларації судді Матвєєвої

Гроші

Сім'я Матвєєвих має такі доходи:

зарплата Юлії Матвєєвої в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації — 1 533 408 грн;

додаткове благо чоловіка Артема Матвєєва від Універсал Банку — 2 836 грн;

соціальні виплати Юлії Матвєєвої від Київського міського центру — 4 000 грн;

соціальні виплати дочки Ольги від Київського міського центру — 6 000 грн;

соціальні виплати чоловіка від Київського міського центру — 4 000 грн;

благодійна допомога дочки від Благодійного фонду "Я-Маріуполь" — 1 532 грн;

зарплата Артема Матвєєва в "Київмедспецтранс" — 277 844 грн.

Скриншот декларації судді Матвєєвої

У розділі грошових активів вказано такі суми:

на банківських рахунках Юлії Матвєєвої в ПриватБанку — 76 316 грн;

на рахунках чоловіка Артема Матвєєва в Універсал Банку — 5 017 грн;

на рахунках чоловіка в ПриватБанку — 1 021 грн;

на рахунках дочки Ольги Матвєєвої в ПриватБанку — 11 грн;

на рахунках дочки в Універсал Банку — 99 грн;

готівка Юлії Матвєєвої — 3 500 доларів США;

додатково на рахунках Юлії в ПриватБанку — 81 грн.

Скриншот декларації судді Матвєєвої

Що відомо про декларантку

Суддя Юлія Матвєєва

Юлія Матвєєва — суддя Шевченківського райсуду Києва, родом із Маріуполя Донецької області, яка пережила 7 місяців полону.

У неволі жінка стала свідкинею жорстоких тортур над українськими військовополоненими і відмовилася співпрацювати з незаконними структурами. Після обміну вона повернулася в Україну. Після повернення додому суддю нагородив президент України Володимир Зеленський орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Зеленський нагородив суддю Юлію Матвєєву

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за минулий рік суддя Жовтневого районного суду Дніпра Вадим Гончаренко заробив 1,5 млн гривень, а його дружина купила автомобіль, тоді як у нього самого немає майна, окрім особистих заощаджень вдома.