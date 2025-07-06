Дорогие подарки и не только: что в декларации судьи Коротун, которая светилась в деле о незаконной застройке

Что прописано в декларации судьи

Судья Северного апелляционного хозяйственного суда (Киев) Елена Коротун в прошлом году получила крупную сумму денег и объект недвижимости в подарок. При том, что в плане дорогих подарков она фигурирует в СМИ не в первый раз.

Информация об имуществе судьи доступна в ее декларации на сайте НАПК. Исходя из обнародованной декларации, ее муж Вадим Коротун работает в Верховном суде.

Всего за 2024 год от работы в суде Коротун получила чуть больше 2,7 миллиона гривен. То есть ее зарплата составляет около 228 тысяч гривен в месяц. Ее муж тоже не бедный человек, и заработал 5,1 миллиона гривен. — это около 426 тысяч гривен в месяц.

Кроме того, за год судья получила 269 тысяч гривен в качестве арендной платы и еще 365 тысяч гривен как подарок от некой Валентины Пасечник. От нее же Коротун получила в июне 2024 года в безвозмездное пользование жилой дом на 72 квадрата в селе Мельники (Волынская область) вместе с земельным участком на 585 квадратов.

Впрочем, даже без этого дома семье есть где переночевать — у них есть две квартиры в Киеве на 123 и 82 квадрата. Кроме того, в декларации указаны три земельных участка около 1000 квадратов в селах Неграши и Бузова в Киевской области. В Неграшах они также строят дом, однако пока о нем детальной информации нет.

Семья владеет внедорожником Mercedes GLS 400 за 2,5 миллиона, но в 2025 году приобрела еще и Audi A8 почти за миллион гривен.

Mercedes GLS 400

Audi A8

Учитывая доходы семьи, они могут не только позволить себе дорогие машины, но и дарить подарки в 940 тысяч гривен и выделить еще 470 тысяч на благотворительность.

Что известно о судье

Стоит отметить, что имя Коротун фигурировало в статье, посвященной кандидатам в ВККС, Автомайдана и Центра противодействия коррупции. Авторы назвали ее кандидатуру сомнительной, ведь в 2011 году ее муж получал подарок в 730 тысяч гривен. Позже она сообщила, что подарок был сделан матерью мужа, которая продала свой дом.

В 2013 году, ее муж таким же образом получил в подарок от матери автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon. Коротун утверждала, что у родителей хватало денег на покупку, однако не предоставила доказательств.

Кроме того, в статье указано, что сын судьи занимался предпринимательской деятельностью, хотя и не регистрировался как ФЛП, как того требует украинское законодательство

В СМИ также есть публикации о том, что Коротун помогла легализировать незаконную застройку в Киеве на ул. Верховинной 80-Б. Хотя она назвала это жалобами "неудовлетворенной стороны".

Ранее "Телеграф" сообщал, что за прошлый год судья Жовтневого районного суда Днепра Вадим Гончаренко заработал 1,5 млн гривен, а его жена купила автомобиль, тогда как у него самого нет имущества, кроме личных сбережений дома.