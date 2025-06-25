Прописка в гуртожитку та мільйони готівкою: що цікавого у декларації судді, який закрив тисячі "п’яних" справ

Суддя зберігає "під матрацом" кілька мільйонів гривень

Суддя Жовтневого районного суду Дніпра Гончаренко Вадим за минулий рік заробив 1,5 млн гривень, а його дружина придбала автомобіль. У самого Гончаренка немає нічого, крім особистих заощаджень "під матрацом".

Про це стало відомо із декларації суддя за 2024 рік. У ній також зазначені дані про доходи та майно членів його сім’ї.

У документі зазначено, що Гончаренко прописаний у гуртожитку у Дніпрі. Своєї нерухомості у нього є. При цьому він користується квартирою у тому самому місті. Кому вона належить – невідомо.

Скріншот декларації Вадима Гончаренка

У графі транспортних засобів зазначено, що суддя не має власного автомобіля. А його дружина Анастасія Гончаренко минулого року купила Toyota Highlander 2021 випуску. Вартість машини не вказана.

У дружини Вадима Гончаренка є автомобіль. Скріншот декларації

Торік Вадим Гончаренко заробив 1591016 гривень.

Скільки заробляє Вадим Гончаренко. Скріншот декларації

На банківських рахунках суддя не зберігає грошей. А готівкою має 2 880 000 гривень.

Скільки грошей тримає Вадим Гончаренко. Скріншот декларації

Гончаренко Вадим — що про нього відомо

Журналісти NGL.media пишуть, що за п’ять років суддя розглянув 3644 справи про нетверезе водіння. Це рекорд серед українських суддів. На день виходить по три справи. За зазначений період він закрив 3035 справ – це понад 83% усіх розглянутих ним.

Суддя Вадим Гончаренко. Фото: NGL.media

Видання пише, що низка справ була закрита навіть у тих випадках, коли алкотестер показував майже 2 проміле (середній ступінь сп’яніння) або якщо водій відмовлявся проходити перевірку.

Водночас в одному з дніпровських пабліків з’явилася інформація про це судді. Там було опубліковано фото з місця ДТП, яке сталося у Дніпрі у 2020 році. Тоді водій за кермом Mercedes врізався в авто попереду. В аварії загинула подружня пара. Журналісти кажуть, що суддя нібито "відмазував" раніше водія кілька разів. Проте за смертельну ДТП він отримав 10 років ув’язнення.

Фото з місця аварії у Дніпрі 2020 рік

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як живе суддя у справі Януковича. У його декларації є цікаві деталі.