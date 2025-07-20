Не просто співробітник прокуратури: винуватець смертельної ДТП у Києві може бути сином актора-зрадника

Справа обростає новими деталями

За кермом автомобіля, який збив на смерть жінку в Голосіївському районі Києва, міг бути син актора Андрія Молочного. Сам актор, відомий за ролями у "Файні Юкрайні", після початку російського вторгнення поїхав жити до Москви і відмітився антиукраїнськими заявами.

Про це повідомив журналіст і колишній працівник прокуратури Юрій Дорошенко у своєму Facebook. Він поставив питання про те, як так вийшло, що син зрадника України виявився співробітником прокуратури.

Журналіст також звернув увагу на те, що у декларації Молочного-молодшого не вказано автомобіль, на якому він п’яним роз’їжджав нічним Києвом.

Слід зазначити, що інформацію про те, що співробітника прокуратури звуть Андрій Молочний, підтвердив генеральний прокурор Руслан Кравченко. У декларації, на яку вказав Дорошенко, сказано, що батька чоловіка теж звуть Андрій.

Більше підтверджень споріднених зв’язків між ними немає, хоча у ЗМІ згадувалося, що Молочний-старший дійсно має сина і зараз йому мало б бути близько 23-24 років.

Андрій Молочний-старший

Як повідомлялося раніше, згадана ДТП сталася на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі. На кадрах з камер спостереження помітно, що автомобіль мчав прямою напівпорожньою дорогою, але потім раптово звернув і збив єдину жінку, яка в цей час була на вулиці.

Кравченко після цього повідомив, що жінка померла у лікарні, а чиновникові тепер загрожує до 10 років за ґратами. Андрію Молочному-молодшому вже вручили підозру.