У Києві співробітник прокуратури збив на машині жінку: що відомо (відео)

Потерпілій надається необхідна допомога

У Голосіївському районі Києва співробітник прокуратури своїм автомобілем збив жінку в пішохідній зоні. Як з’ясувалося, за кермом авто знаходився Молочний Андрій Андрійович.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, інцидент трапився на вулиці Великій Васильківській.

Наразі водія авто затримано.

"Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури. Це шокує. Я ще раз наголошую: приналежність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність. Беру цю справу під контроль. І, як Генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді", — йдеться у повідомленні.

Генеральний прокурор додав, що постраждалій надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Києві суперлюксову Bentley Bentayga розбили у мотлох через день після покупки. Подія сталася у ніч на 6 липня на Жуковому Острові між 11 та 12 годинами. До речі, ціна нового такого авто стартує в Україні від 17 мільйонів гривень за базову комплектацію.