Не просто сотрудник прокуратуры: виновник смертельного ДТП в Киеве может быть сыном актера-предателя

Дело обрастает новыми деталями

За рулем автомобиля, который сбил насмерть женщину в Голосеевском районе Киева мог быть сын актера Андрея Молочного. Сам актер, известный по ролям в "Файна Юкрайна", после начала российского вторжения уехал жить в Москву и отличался антиукраинскими заявлениями.

Об этом сообщил журналист и бывший работник прокуратуры Юрий Дорошенко в своем Facebook. Он задался вопросом о том, как так получилось, что сын предателя Украины оказался сотрудником прокуратуры.

Журналист также обратил внимание на то, что в декларации Молочного-младшего не указан автомобиль, на котором он пьяным разъезжал по ночному Киеву.

Стоит отметить, что информацию о том, что сотрудника прокуратуры зовут Андрей Молочный, подтвердил генеральный прокурор Руслан Кравченко. В декларации, на которую указал Дорошенко сказано, что отца мужчины тоже зовут Андрей.

Больше подтверждений родственных связей между ними нет, хотя в СМИ упоминалось, что у Молочного-старшего действительно есть сын и сейчас ему должно бы быть около 23-24 лет.

Андрей Молочный-старший

Как сообщалось ранее, упомянутое ДТП произошло на улице Большой Васильковской в Голосеевском район. На кадрах с камер наблюдения заметно, что автомобиль мчался по прямой полупустой дороге, но затем внезапно свернул и сбил единственную женщину, которая в это время была на улице.

Кравченко после этого сообщил, что женщина скончалась в больнице, а чиновнику теперь грозит до 10 лет за решеткой. Андрею Молочному-младшему уже вручили подозрение.