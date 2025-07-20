У Києві співробітник прокуратури збив жінку: що йому загрожує

Чиновник сів за кермо у стані сильного алкогольного сп’яніння

У Києві співробітник прокуратури збив жінку на тротуарі. Вона померла у лікарні, а чоловікові вручили підозру.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у своєму telegram-каналі. Він зазначив, що за кермом перебував Андрій Молочний, який є державним чиновником та співробітником прокуратури, але не прокурором.

"Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле", — написав Кравченко. За цією статтею чиновнику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Місце ДТП

Генпрокурор додав, що сторона звинувачення наполягатиме на запобіжному заході у вигляді 60 днів цілодобового тримання під вартою без альтернативи застави. Крім того, він запевнив, що особисто стежитиме за ходом розвитку справи.

Як повідомлялося раніше, згадана ДТП сталася на вулиці Великій Васильківській у Голосіївському районі. На кадрах з камер спостереження помітно, що автомобіль мчав прямою напівпорожньою дорогою, але потім раптово звернув і збив єдину жінку, яка в цей час була на вулиці.

Нагадаємо, у польському місті Константин-Єзерні українець на BMW врізався у фургон. Було встановлено, що він був п’яний та ще й не мав прав.