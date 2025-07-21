У Харкові пролунали вибухи та почалася пожежа: місто під атакою російських дронів

Загалом нарахували за одними даними п'ять, за іншими — шість вибухів

Російські окупанти в ніч на 21 липня атакували Харків ударними безпілотниками. У місті пролунало щонайменше п'ять сильних вибухів, після яких почалася пожежа, про постраждалих не повідомлялося.

Про атаку повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Він також підтвердив інформацію про те, що російські дрони все ще перебувають у повітрі — за даними моніторингу, невизначена кількість БПЛА над містом, та не менше дев'яти безпілотників заходять на Харків. Загалом нарахували за одними даними п'ять, за іншими — шість вибухів.

"У місті пролунали чотири вибухи — як наслідок, велика пожежа. У повітрі неподалік від міста ще є бойові дрони ворога. Будьте обережні!", – написав Терехов, пізніше уточнивши, що був ще один вибух.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що під ударом опинився Київській район Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань встановлюється.

"Попередньо, окупанти вдарили трьома БпЛА типу "Шахед" по Київському району Харкова. Четвертий ворожий удар зафіксували також у Київському районі міста. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється", — написав він.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 18 липня у Запоріжжі пролунали вибухи. Росіяни атакували Запорізький район щонайменше дев'ятьма "шахедами". Внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду загинув 64-річний чоловік. Вночі ворог вдарив КАБами по житловій забудові. Виникла пожежа у кількох багатоповерхових будинках.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня росіяни завдали удару по Дніпру, місто за раз атакували близько десятка російських безпілотників. Внаслідок атаки на Дніпро загинула одна людина, ще 5 постраждали, троє з них — у тяжкому стані. У місті виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджено підприємства.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 16 липня, російська армія вчергове здійснила масований ракетно-дроновий обстріл українських міст. За даними Повітряних сил ЗСУ, всього з території Росії та окупованих регіонів України було випущено 400 дронів – 225 з них – "шахеди", решта — безпілотники-імітатори.