В Україні пролунали потужні вибухи. Усі подробиці атаки балістикою (фото)
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Над містами вже здійнявся дим
У Дніпрі, Запоріжжі та Полтаві ввечері у п'ятницю, 18 липня, пролунала серія вибухів. Попередньо, міста атакували балістикою.
Про це повідомляють Повітряні сили України (ПС). У Дніпрі чули щонайменше шість вибухів.
"Швидкісна ціль повз м.Запоріжжя рухається далі у північному напрямку", — йдеться у повідомленні.
20:40 Повторні виходи балістики з Криму. Напрямок Одеса/Чорноморськ.
20:07 у Дніпрі пролунала серія вибухів. Місто перебувала під прицілом балістики.
У місцевих каналах Дніпра вже з'явились фото з можливими слідами від роботи ППО та відео, де чутно вибухи. За кілька хвилин після атаки на місто вибухи пролунали і в Запоріжжі, по якому також вдарили балістикою.
Відомо, що виходи балістики фіксувались з тимчасово окупованого Криму. Звідти росіяни поцілили по Дніпру і Запоріжжю, по Полтаві — з північно-східного напрямку.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 18 червня у Запоріжжі пролунали вибухи. Росіяни атакували Запорізький район щонайменше дев'ятьма "шахедами". Внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду загинув 64-річний чоловік. Вночі ворог вдарив КАБами по житловій забудові. Виникла пожежа у кількох багатоповерхових будинках.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 17 липня росіяни завдали удару по Дніпру. Місто за раз атакували близько десятка російських безпілотників. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 5 постраждали.