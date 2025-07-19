Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками: у місті спалахнула пожежа

Спалахнула пожежа на одному з підприємств

Російські окупанти ввечері 19 липня атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа на одному з міських підприємств.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, попередньо наслідки атаки — тільки пошкодження, також обійшлося без постраждалих.

"Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з підприємств Запоріжжя. Попередньо, обійшлося без постраждалих. Повітряна тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях", — написав він.

Зазначимо, що Запорізький район також перебував під атакою керованих авіабомб росіян. Наслідки ворожої атаки КАБами поки що невідомі, в області триває повітряна тривога.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 18 липня у Запоріжжі пролунали вибухи. Росіяни атакували Запорізький район щонайменше дев'ятьма "шахедами". Внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду загинув 64-річний чоловік. Вночі ворог вдарив КАБами по житловій забудові. Виникла пожежа у кількох багатоповерхових будинках.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня росіяни завдали удару по Дніпру, місто за раз атакували близько десятка російських безпілотників. Внаслідок атаки на Дніпро загинула одна людина, ще 5 постраждали, троє з них — у тяжкому стані. У місті виникло одразу кілька пожеж. Пошкоджено підприємства.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 16 липня, російська армія вчергове здійснила масований ракетно-дроновий обстріл українських міст. За даними Повітряних сил ЗСУ, всього з території Росії та окупованих регіонів України було випущено 400 дронів – 225 з них – "шахеди", решта — безпілотники-імітатори.