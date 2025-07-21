В Харькове раздались взрывы и начался пожар: город под атакой российских дронов

В общей сложности насчитали по одним данным пять, по другим — шесть взрывов

Российские оккупанты в ночь на 21 июля атаковали Харьков ударными беспилотниками. В городе раздалось по меньшей мере пять сильных взрывов, после которых начался пожар, о пострадавших не сообщалось.

Об атаке сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Он также подтвердил информацию о том, что российские дроны все еще находятся в воздухе — по данным мониторинга, неопределенное количество БПЛА над городом и не менее девяти беспилотников заходят в Харьков. В общей сложности насчитали по одним данным пять, по другим — шесть взрывов.

"В городе прогремели четыре взрыва — как следствие, большой пожар. В воздухе неподалеку от города еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны!", – написал Терехов, позже уточнив, что был еще один взрыв.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под ударом оказался Киевский район Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

"Предварительно, оккупанты ударили тремя БпЛА типа "Шахед" по Киевскому району Харькова. Четвертый вражеский удар зафиксировали также в Киевском районе города. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — написал он.

Напомним, в ночь на пятницу, 18 июля в Запорожье раздались взрывы. Россияне атаковали Запорожский район по меньшей мере девятью "шахедами". В результате атаки россиян на Степногорскую общину погиб 64-летний мужчина. Ночью враг ударил КАБ по жилой застройке. Возник пожар в нескольких многоэтажных домах.

Напомним, в ночь на 17 июля россияне нанесли удар по Днепру, город за раз атаковали около десятка российских беспилотников. В результате атаки на Днепр погиб один человек, еще 5 пострадали, трое из них — в тяжелом состоянии. В городе возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 16 июля, российская армия в очередной раз произвела массированный ракетно-дроновый обстрел украинских городов. По данным Воздушных сил ВСУ, всего с территории России и оккупированных регионов Украины было выпущено 400 дронов – 225 из них – "шахеды", остальные – беспилотники-имитаторы.