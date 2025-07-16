Вінницю та Кривий Ріг атакували "шахедами": є прильоти, поранені та руйнування (оновлено)

В обох атакованих містах є постраждалі та руйнування

Вночі з 15 на 16 липня російські окупанти масовано атакували ударними безпілотниками два українських міста – Кривий Ріг, де було знеструмлення та Вінницю. В обох містах є поранені внаслідок атаки, ворог бив по об'єктах інфраструктури.

Про наслідки атаки на Кривий Ріг повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Про наслідки атаки на Вінницю написала перша заступниця керівника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

UPD: Внаслідок обстрілу Вінниці постраждало 7 людей, з яких 5 отримали опіки — 2 у важкому стані та 3 середнього ступеня тяжкості, повідомила Наталія Заболотна. Ворожі удари прийшлися по об'єктах промислової інфраструктури. На одному з них пожежу вже локалізовано, а на іншому рятувальники продовжують боротьбу з вогнем.

Також у чотирьох житлових будинках пошкоджено покрівлю, вікна та двері. Один будинок отримав суттєві пошкодження. Загалом по Вінниччині було випущено 28 безпілотних літальних апаратів, силами ППО знищено орієнтовно 18 цілей.

За даними Вілкула, Кривий Ріг атакували 28 ударними безпілотниками та балістичною ракетою. Мішенню атаки стали енергетика та промислове підприємство, є поранені.

"Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно. Зруйновано промислове підприємство. Слава Богу – без втрат, персонал перебував у сховищах. Але на жаль постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя. Йде відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах. Дуже швидко не буде", – написав він.

За даними Заболотної, внаслідок атаки на Вінницю є четверо постраждалих та влучання в об'єкти інфраструктури. На місцях влучання виникли пожежі, також є пошкодження житла в місті та області.

"Внаслідок масованого ворожого обстрілу є кілька влучань по обʼєктах цивільної інфраструктури міста Вінниця. Рятувальники працюють над локалізацією пожеж. Є 4 поранених, вони вже у лікарнях отримують допомогу. Також є пошкоджені житлові будинки у громадах Вінниччини", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 13 липня, російські дрони атакували Самар на Дніпропетровщині. Там пролунали вибухи, зафіксовано руйнування. Також РФ завдала удару по Миколаєву та Полтаві в цей же день. А вранці 14 липня окупанти атакували навчальний заклад в Сумах, лунали вибухи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі вже показали моменти вибухів 12 липня під час масованої атаки по Україні. Росія била по Чернівцях, Луцьку та Львову.