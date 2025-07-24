У гирлі Дунаю вибухнуло важливе українське судно. Хто вижив, скільки загиблих

На місці події негайно розпочали роботу рятувальні служби та спеціалісти

У гирлі Дунаю вибухнуло українське судно ввечері 23 липня. Внаслідок вибуху, є жертви та поранені.

Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України. Подія сталась на українському судні-земснаряді, яке виконувало планові роботи.

Інцидент стався на морському підхідному каналі гирло "Бистре" в дельті Дунаю. Як зазначається, наразі відомо про щонайменше трьох загиблих.

"Судно перебувало на гирлі "Бистре" для проведення планових робіт із 11 членами екіпажу. Внаслідок вибуху загинули троє працівників. Інші члени екіпажу наразі перебувають у лікарні, їм надається вся необхідна медична допомога", — зазначили у адміністрації.

Гирло "Бистре" на мапі

У відомстві зазначили, що на місці події негайно розпочали роботу рятувальні служби та спеціалісти. Обставини та причини вибуху наразі з'ясовуються компетентними органами. Детальна інформація буде оприлюднена після завершення попереднього розслідування.

Внаслідок інциденту морський підхідний канал гирло "Бистре" тимчасово заблоковано для судноплавства. Прохід суден до/з морських портів Дунайського регіону наразі здійснюється Сулинським каналом.

Як відомо, гирло "Бистре" в дельті Дунаю є одним зі шляхів експорту української продукції морським коридором.

Раніше "Телеграф" писав, що у Росії вибухнуло судно, а потім затонуло.