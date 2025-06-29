Розлетілося на шматки: у Росії вибухнуло судно, а потім затонуло (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Пасажирів евакуювали з катерами
У російському Владивостоці на прогулянковому катері "Мерліон" сталася пожежа, а після цього вибух. Попередньо, спалахнув паливний бак.
Інформація про це з’явилася у соціальних мережах у неділю, 29 июня. Telegram-канал 112 пише, що, за попередньою інформацією, пожежа сталася на камбузі і полум’я швидко поширилося.
Відомо, що на судні перебували десять пасажирів та два члени екіпажу.
За фактом пожежі на Мерліоні проводять перевірку. Зазначається, що нібито загиблих та постраждалих немає.
Але водночас Telegram-канал "Supernova+" пише, що попередньо нібито загинули троє людей. Інші пабліки пишуть, що троє постраждали.
Місцеві паблики зазначають, що пасажирів евакуювали.
У результаті катамаран "Мерліон" затонув біля берегів острова Шкота після пожежі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії виникла пожежа в промзоні в місті Кстово Нижегородської області, після чого стався вибух. За словами очевидців, було атаковано підприємство НПЗ "Лукойл". Водночас, МНС Росії стверджує, що спалахнула установка з виробництва бітуму обсягом 200 кубометрів.