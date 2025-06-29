Розлетілося на шматки: у Росії вибухнуло судно, а потім затонуло (відео)

Пасажирів евакуювали з катерами

У російському Владивостоці на прогулянковому катері "Мерліон" сталася пожежа, а після цього вибух. Попередньо, спалахнув паливний бак.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах у неділю, 29 июня. Telegram-канал 112 пише, що, за попередньою інформацією, пожежа сталася на камбузі і полум’я швидко поширилося.

Відомо, що на судні перебували десять пасажирів та два члени екіпажу.

За фактом пожежі на Мерліоні проводять перевірку. Зазначається, що нібито загиблих та постраждалих немає.

Де знаходиться Владивосток на карті

Але водночас Telegram-канал "Supernova+" пише, що попередньо нібито загинули троє людей. Інші пабліки пишуть, що троє постраждали.

Місцеві паблики зазначають, що пасажирів евакуювали.

У результаті катамаран "Мерліон" затонув біля берегів острова Шкота після пожежі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії виникла пожежа в промзоні в місті Кстово Нижегородської області, після чого стався вибух. За словами очевидців, було атаковано підприємство НПЗ "Лукойл". Водночас, МНС Росії стверджує, що спалахнула установка з виробництва бітуму обсягом 200 кубометрів.