"Бухлохід" чи "Чорна перлина"? Курйозне судно помітили під Одесою, скільки коштує його оренда (відео)

Багато хто в мережі почав гадати про те, що це було

На лимані в Одеській області помітили незвичайний плавзасіб. Він привернув увагу оточуючих, які зняли його на відео.

Відповідні ролики заполонили мережу. За даними авторів постів, компанія молодих людей борознила простори Хаджибейського лиману на дерев’яній "яхті". Вона була двоярусною дерев’яною спорудою з мотором.

І поки компанія запалювала під музику на своєму курйозному плавзасобі, багато хто в мережі почав гадати про те, що це було, вигадуючи власні назви. Одним на думку спала "Чорна перлина" — відомий піратський корабель із серії фільмів "Пірати Карибського моря".

Інші ж вигадали більш простонародну назву — "бухлохід".

Що це було?

Курйозний, на перший погляд, об’єкт насправді, найімовірніше, виявився альтанкою. Деякі підприємства їх здають в оренду під час курортних сезонів. А деякі відчайдушні відпочиваючі навіть будують їх власноруч. Такі плавзасоби добре підходять для літнього відпочинку великою компанією.

У Кременчуцькій області, наприклад, прямо зараз можна орендувати подібне "диво" за 300 гривень за годину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дідусь із візком у магазині став героєм вірусного курйозу.