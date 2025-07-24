В устье Дуная взорвалось важное украинское судно. Кто выжил, сколько погибших

На месте происшествия немедленно приступили к работе спасательные службы и специалисты

В устье Дуная взорвалось украинское судно вечером 23 июля. В результате взрыва, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины. Событие произошло на украинском судне-земснаряде, выполнявшем плановые работы.

Инцидент произошел на морском подходном канале устье "Быстрое" в дельте Дуная. Как отмечается, сейчас известно по меньшей мере о трех погибших.

"Судно находилось в устье "Быстрое" для проведения плановых работ с 11 членами экипажа. В результате взрыва погибли трое работников. Другие члены экипажа сейчас находятся в больнице, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — отметили в администрации.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия немедленно приступили к работе спасательных служб и специалистов. Обстоятельства и причины взрыва выясняются компетентными органами. Подробная информация будет обнародована после завершения предварительного расследования.

Канал "Быстрая" на карте

В результате инцидента морской подходный канал устье "Быстрое" временно заблокирован для судоходства. Проход судов в/из морских портов Дунайского региона осуществляется Сулинским каналом.

Как известно, устье "Быстрое" в дельте Дуная является одним из путей экспорта украинской продукции морским коридором.

Ранее "Телеграф" писал, что в России взорвалось судно, а затем затонуло.