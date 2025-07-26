Заслужений журналіст України, хоч і родом не звідси: що відомо зараз про Савіка Шустера і де він перебуває

Савік Шустер був ведучим шоу "Свобода слова", Шустер "Live", але виїхав з України

Він став символом українського телебачення саме в той період, коли Україна починала відкрито говорити про політику. Савік Шустер, який має двох дітей, — людина, яка створила власне ток-шоу в Україні, яке стало чи не головною ареною суспільних дебатів. Він ставив незручні питання українським політикам у прямому ефірі. Однак зараз, коли наша країна переживає страшні часи, він обрав мовчати.

Савік Шустер отримав звання Заслуженого журналіста України у 2012 році, а його шоу "Шустер Live" було у статусі одного із найбільш впливових політичних платформ країни. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про журналіста зараз і де він перебуває.

Що відомо про Савіка Шустера

Савік Шустер (справжнє ім’я — Шевель Шустеріс) народився у місті Вільнюс литовської РСР 22 листопада 1952 року. Він — міжнародний журналіст із канадським та італійським громадянством. Свою кар’єру він розпочав у 70-х роках — тоді він висвітлював збройні конфлікти різних країн для світових видань.

У 2005 році Савік Шустер переїхав до України. У нашій країні він швидко став знаковою фігурою. Саме він створив, найбільш рейтингові політичні ток-шоу — "Свобода слова",, яке спочатку виходило на ICTV, потім на "Інтері", а згодом — "Шустер Live", яке виходило на телеканалі "Україна", "Першому національному", "1+1", "Україна 24", "112 Україна" тощо.

Що каже про війну Савік Шустер

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Шустер припинив свою діяльність у нашій країні. 25 лютого 2022 року повинно було вийти в ефір його шоу "Свобода слова", але через початок великої війни цього не сталося. Ток-шоу так і не відновилося в ефірі.

Однак у березні 2022 року журналіст з'являвся в ефірах за допомогою скайпу і розповідав про єдність європейців у підтримці України. Також Шустер був присутній на засіданні Альянсу ліберальних і демократичних партій за Європу. У 2023 році ведучий дав інтерв'ю Дмитру Гордону і його дружині — Олесі Бацман.

Шустер називав Путіна "реальним бандитом" і закликав Європу не фінансувати країну-агресорку. Також в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" журналіст запевнив, що Україна переможе війну проти РФ завдяки інтелекту.

За кілька днів після початку повномасштабного вторгнення, 1 березня 2022 року, Савік Шустер у соцмережах закликав допомагати ЗСУ і навіть опублікував реквізити для переказу коштів. За кілька днів журналіст написав допис українською — Шустер пообіцяв зняти документальний фільм про тих, хто боронить Україну після закінчення війни.

Де зараз Савік Шустер

Про те, де перебуває Савік Шустер, вперше розповіли журналісти "Української правди" у січні 2023 року. Михайло Ткач у розслідуванні "Батальйон Дубай" розповів, що телеведучий перебуває в ОАЕ. На запитання, що робить Шустер у Дубаї, він відповів, що працює.

Фото: скріншот "Українська правда"

Згодом в інтерв'ю Олесі Бацман журналіст поділився, що живе на дві країни — ОАЕ та Італію. У Дубаї він володіє компанією, яка виробляє медіапроєкти.

"Не секрет, що я частково перебуваю в Дубаї вже близько 6 років. У нас тут є компанія, ми займаємося інтелектуальною власністю. Це було трохи легше раніше, а зараз дуже складно займатися продажем та виробництвом проектів для мас-медіа. У мене тут є компанія", — заявив Шустер.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз ведучий "Загубленого світу" та "Кунсткамери" Валерій Сараула. Під час повномасштабної війни шоумен зник із телеекранів і більше не веде розважальних шоу на телебаченні.