Припинила грати у кіно і змінила професію: куди зникла зірка "Медфаку" Єлизавета Потоцька

Потоцька більше не грає у кіно

Від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну деякі знаменитості мовчать про війну, як Ірина Барінова. Водночас є й такі, котрі зникли з усіх радарів і взагалі не публікують щось у соціальних мережах. Зокрема, давно не було новин про українську акторку Єлизавету Потоцьку, яка знімалась у популярному серіалі "Медичний факультет".

"Телеграф" розкаже більше про акторку Єлизавету Потоцьку, де вона грала, а також чи висловлювалась вона про війну Росії проти України.

Кар'єра Єлизавети Потоцької

Майбутня акторка з'явилась на світ у 1992 році в Києві. Здобувала освіту акторки у Київському національному інституті культури і мистецтв. У 2016 році вона навчалася в Українській кіношколі. У 2018 році Єлизавета почала грати у кіно. Зокрема, вона мала ролі у таких кінороботах, як "Скажи тільки слово", "Як довго я тебе чекала", "Опер за викликом".

Потоцька стала широко популярною у 2019 році, зігравши у ситкомі Нового каналу "Медфак". Там її героїня — спортсменка, яка веде здоровий спосіб життя: правильно харчується, займається фітнесом, йогою і стретчингом. Єлизавета розповідала, що як і її героїня, любить займатися спортом і також не їсть м'яса.

Єлизавета Потоцька у серіалі "Медфак", фото Нового каналу

У 2020 році Єлизавета знялась у детективному серіалі "Шуша", в якому йдеться про досвідчену криміналістку Олександру Ладиніну, котра повністю присвячує себе роботі. Тут вона отримала невелику роль дівчини Свєти.

Єлизавета Потоцька у серіалі "Шуша", фото з мережі

Потоцька мала епізодичні ролі у серіалах "Любов без пам'яті" і "Мавки". Цікаво, що Єлизавета знімалась у кліпі Олега Винника "Шалене кохання", а також у рекламі.

Потоцька у кліпі Винника "Шалене кохання"

Де зараз Єлизавета Потоцька

У червні 2022 року Єлизавета поширила фото з Києва і написала, що "усім потрібен мир", але прямо не засудила Росію. Ще через кілька місяців Потоцька зазначила, що пишається тим, що є українкою.

Потоцька писала про важливість миру, скриншот з її інстаграм-сторінки

Потоцька писала, що пишається тим, що українка, скриншот з її інстаграм-сторінки

На своїй сторінці в інстаграмі акторка поширює кадри з модних фотосесій, демонструє свої луки та ділиться своїми думками. Зараз вона веде профіль українською, російською та англійською мовами. Також Потоцька подорожує у різні країни. Зараз її місце розташування вказано "Україна".

Потоцька часто ділиться світлинами з фотосесій, фото з її інстаграм-сторінки

Потоцька любить бренди, фото з її інстаграм-сторінки

Потоцька любить стильні луки, фото з її інстаграм-сторінки

У травні 2024 року Потоцька взяла участь у благодійному Віденському балу, який відбувся у Києві.

Потоцька з партнером на Віденському балу, фото з її інстаграм-сторінки

Схоже, дівчина більше не грає у кіно і змінила фах. Зараз вона позиціює себе як фешн-фотографиня. У грудні 2025 року Єлизавета влаштовувала фотодень в іспанській Марбельї. А у квітні 2025 року Потоцька взяла участь як фотографиня у проєкті Harper's Bazaar "Суть жінки".

Потоцька тепер займається фотографією, світлина з її інстаграм-сторінки

Потоцька більше не грає в кіно, фото з її інстаграм-сторінки

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