Кучма назвав його своєю "головною помилкою": куди зник експрем’єр Лазаренко, який вкрав мільйони доларів

Лазаренка було засуджено американською Фемідою за корупцію

Колишній український політик Павло Лазаренко, який одружився з однокласницею свого сина, багато років не з’являється у медійному просторі. До того, як втекти до США та отримати термін за відмивання грошей, Лазаренко успішно будував політичну кар'єру в Україні.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник одіозний політик Павло Лазаренко та що про нього відомо. 29 років тому парламент України затвердив його на посаду прем’єра в період президентства Леоніда Кучми.

Павло Лазаренко — що про нього відомо

Український політик Павло Лазаренко народився 1953 року в селі Карпівка (Дніпропетровська область). Замолоду він працював водієм, потім служив в армії, а після здобуття агрономічної освіти став головним агрономом і навіть очолив колгосп імені Калініна у Дніпропетровській області. Пізніше Лазаренко обійняв посаду другого секретаря райкому КПРС та голови Дніпропетровської облради.

Павло Лазаренко розпочав політичну кар’єру 1992 року

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Свою політичну кар’єру експрем’єр розпочав у 1992 році, ставши представником президента у Дніпропетровській області, а незабаром був обраний головою облради та народним депутатом. В уряд України Павло Лазаренко увійшов 1995 року.

Павло Лазаренко з 1996 до 1997 року був прем’єр-міністром України

Через рік його призначили прем’єр-міністром України, але через 13 місяців експрезидент Леонід Кучма відправив Лазаренка у відставку, після чого той перейшов в опозицію і 1998 року провів свою партію "Громада" у Раду.

Леонід Кучма відправив Лазаренка у відставку

Чиновник стверджував, що за період свого прем’єрства зміг стабілізувати економіку країни та значно знизити інфляцію, а також просунути низку податкових реформ. Однак насправді він сприяв створенню газової монополії, яка завдала серйозних збитків українській економіці.

Павло Лазаренко завдав економіці України серйозної шкоди

Держава видала ліцензію компанії ЄЕУ, яка належала Юлії Тимошенко, що дозволило їй та Лазаренко вести отримувати надприбутки шляхом завищених цін на енергоносії для громадян.

У 1999 році Верховна Рада зняла з Лазаренка депутатську недоторканність, дозволивши Генпрокуратурі розпочати кримінальне переслідування. За даними ООН, Павло Лазаренко вивів із бюджету України близько 200 мільйонів доларів США. Ці кошти були незаконно переведені до різних закордонних країн, включаючи США, Швейцарію, Польщу та інші.

Колишній президент Леонід Кучма в одному з інтерв’ю пізніше визнав, що вважає Лазаренко своєю "головною помилкою".

"Зізнаюся чесно: через деякий час після призначення Лазаренка інформація про "подвиги" прем’єра почала до мене доходити. Не одразу, не на пряму, але почала. І величезною моєю помилкою було те, що спочатку я реагував на це з недовірою", — наголошував глава держави.

Леонід Кучма назвав Лазаренка своєю "головною помилкою"

Експрем’єру Лазаренко вдалося втекти з України, але за свої корупційні справи й шахрайство він все ж таки поніс покарання. Його затримали в аеропорту Нью-Йорка. У США звинуватили Лазаренка у відмиванні грошей, оскільки частину вкрадених коштів він переказував через американські банки, а ще купував дорогі маєтки. Йшлося про суму 114 мільйонів доларів.

Він навіть увійшов до десяти найкорумпованіших чиновників світу, згідно з рейтингом, складеним у 2008 році Світовим банком.

Павло Лазаренко втік до США, де сидів у в’язниці

Павло Лазаренко став одним з небагатьох українських політиків, який був засуджений американською Фемідою за корупцію. П'ять років він перебував під домашнім арештом у квартирі в Сан-Франциско, а 2006 року його визнали винним і відправили до в'язниці Federal Correctional Institution і засудили до 97 місяців ув'язнення.

Де зараз Павло Лазаренко

У 2012 році колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко вийшов на волю. За інформацією New York Times (за 2016 рік) разом із дружиною та трьома дітьми політик жив у своєму новому особняку в Каліфорнії. Їхній будинок оцінювали в 1,8 мільйона доларів.

Павло Лазаренко вийде з американської в’язниці у 2012 році

У мережі писали, що ексчиновник просив у США політичного притулку. Також повідомлялося, що після виходу із в’язниці Лазаренко ніде не працював, він у своїх документах вказував про відсутність доходів. Де зараз колишній прем’єр та його родина достеменно невідомо, оскільки у відкритому доступі інформації про це немає.

Павло Лазаренко жив у США з дружиною та трьома дітьми

У 2024 році в ЗМІ писали, що Міністерство юстиції США через суд намагається конфіскувати 200 мільйонів доларів у колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка на користь України.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає вілла експрем’єра Лазаренка, через яку він "сів". Її купували у знаменитості, а потім грабували підлітки.