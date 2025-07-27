Еротичні "артефакти" СРСР виставили на продаж: просять копійки (фото)
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Чого тільки не знайдеш на торгових онлайн-майданчиках
Хоча популярне переконання свідчить, що ніякого сексу в СРСР не було, проте донині доходять "артефакти" тієї епохи, які можуть зруйнувати цей стереотип. Наприклад, у Києві продають гаманець із відвертим зображенням.
Відповідне оголошення було оприлюднено на платформі OLX. Власник продає за 200 гривень одразу два гаманці із так званими зображеннями-"переливашками", які змінюються залежно від кута погляду.
На одному з них видно обличчя жінки, яка блимає при повороті картинки, а на іншому — жінка з оголеними грудьми. Автор оголошення не вказував, коли було зроблено гаманці, проте можна зробити припущення.
Наприклад, на гаманці з жінкою, яка підморгує, видно рамковий замок (замок-поцілуйчик), який у СРСР був особливо популярним у 1960-80-х роках. Втім, їх у невеликих кількостях виробляють і зараз, хоч це більше стосується дизайнерських речей у ретро-стилі.
Гаманець з оголеною жінкою має вже більш сучасний дизайн і замок з кнопкою. Проте з внутрішньої обробки та матеріалів можна припустити, що йдеться про виробництво 70-80-х років.
Зображення-переливашки, створені завдяки технології лентикулярного друку, стали популярними в Радянському союзі наприкінці 70-х — на початку 80-х. Все це дозволяє приблизно встановити часи, коли були зроблені гаманці.
Як сказано вище, придбати їх можна за 200 гривень, проте складно уявити, щоби хтось захотів діставати їх з кишені в черзі в супермаркеті.
Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні продають раритетний годинник із СРСР. Його випустили 1960 року.