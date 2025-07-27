Еротичні "артефакти" СРСР виставили на продаж: просять копійки (фото)

Чого тільки не знайдеш на торгових онлайн-майданчиках

Хоча популярне переконання свідчить, що ніякого сексу в СРСР не було, проте донині доходять "артефакти" тієї епохи, які можуть зруйнувати цей стереотип. Наприклад, у Києві продають гаманець із відвертим зображенням.

Відповідне оголошення було оприлюднено на платформі OLX. Власник продає за 200 гривень одразу два гаманці із так званими зображеннями-"переливашками", які змінюються залежно від кута погляду.

На одному з них видно обличчя жінки, яка блимає при повороті картинки, а на іншому — жінка з оголеними грудьми. Автор оголошення не вказував, коли було зроблено гаманці, проте можна зробити припущення.

Наприклад, на гаманці з жінкою, яка підморгує, видно рамковий замок (замок-поцілуйчик), який у СРСР був особливо популярним у 1960-80-х роках. Втім, їх у невеликих кількостях виробляють і зараз, хоч це більше стосується дизайнерських речей у ретро-стилі.

Гаманці СРСР

Гаманець з оголеною жінкою має вже більш сучасний дизайн і замок з кнопкою. Проте з внутрішньої обробки та матеріалів можна припустити, що йдеться про виробництво 70-80-х років.

Зображення переливаються

Зображення-переливашки, створені завдяки технології лентикулярного друку, стали популярними в Радянському союзі наприкінці 70-х — на початку 80-х. Все це дозволяє приблизно встановити часи, коли були зроблені гаманці.

Внутрішнє оздоблення дуже проста

Як сказано вище, придбати їх можна за 200 гривень, проте складно уявити, щоби хтось захотів діставати їх з кишені в черзі в супермаркеті.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні продають раритетний годинник із СРСР. Його випустили 1960 року.