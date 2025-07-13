Мрія колекціонера за смішні гроші. В Україні продають раритетний годинник з СРСР
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Його випустили у 1960 році
Купити годинник часів СРСР можна в Україні за приємною ціною. Це справжня знахідка для колекціонера.
Відповідне оголошення зʼявилось на сайті OLX. Це наручний годинник виробництва Куйбишевського заводу імені А. Масленникова з маркуванням "ЗіМ" кінця 1960-х років.
Історична цінність
Годинник "ЗіМ" належить до продукції легендарного радянського підприємства, яке розпочало випуск часів у 1937 році. Завод у Куйбишеві (нині Самара) на придбаному у Франції обладнанні спочатку випускав кишенькові годинники ЗіМ К-43 обсягом до 25 тисяч штук на місяць. Пізніше підприємство випускало до 2,5 мільйонів наручних годинників на рік під власним логотипом "ЗіМ".
Технічні характеристики
За описом продавця, годинник має такі особливості:
- Діаметр корпусу: 33 мм.
- Циферблат: 30 мм.
- Металевий корпус круглої форми.
- Циферблат благородного бежевого кольору.
- Маркування заводу-виробника та напис "Зроблено в СРСР".
- Великі арабські цифри.
- Позолочені стрілки.
Стан годинника
Важливою деталлю є те, що годинник не працює – факт, який не дивує з огляду на його поважний вік. Для колекціонерів це типова ситуація з раритетними радянськими годинниками.
Ціна та перспективи
Продавець пропонує годинник за 500 гривень. Навіть у неробочому стані такі годинники цінуються колекціонерами.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають старий радянський вентилятор. Його ціна вражає.