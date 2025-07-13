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Мрія колекціонера за смішні гроші. В Україні продають раритетний годинник з СРСР

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Наручний годинник Новина оновлена 13 липня 2025, 21:46
Наручний годинник. Фото Колаж "Телеграф"

Його випустили у 1960 році

Купити годинник часів СРСР можна в Україні за приємною ціною. Це справжня знахідка для колекціонера.

Відповідне оголошення зʼявилось на сайті OLX. Це наручний годинник виробництва Куйбишевського заводу імені А. Масленникова з маркуванням "ЗіМ" кінця 1960-х років.

Історична цінність

Годинник "ЗіМ" належить до продукції легендарного радянського підприємства, яке розпочало випуск часів у 1937 році. Завод у Куйбишеві (нині Самара) на придбаному у Франції обладнанні спочатку випускав кишенькові годинники ЗіМ К-43 обсягом до 25 тисяч штук на місяць. Пізніше підприємство випускало до 2,5 мільйонів наручних годинників на рік під власним логотипом "ЗіМ".

Технічні характеристики

За описом продавця, годинник має такі особливості:

  • Діаметр корпусу: 33 мм.
  • Циферблат: 30 мм.
  • Металевий корпус круглої форми.
  • Циферблат благородного бежевого кольору.
  • Маркування заводу-виробника та напис "Зроблено в СРСР".
  • Великі арабські цифри.
  • Позолочені стрілки.

Стан годинника

Важливою деталлю є те, що годинник не працює – факт, який не дивує з огляду на його поважний вік. Для колекціонерів це типова ситуація з раритетними радянськими годинниками.

Ціна та перспективи

Продавець пропонує годинник за 500 гривень. Навіть у неробочому стані такі годинники цінуються колекціонерами.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають старий радянський вентилятор. Його ціна вражає.

Теги:
#СРСР #Речі СРСР #Годинник