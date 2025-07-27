Эротичные "артефакты" СССР выставили на продажу: просят копейки (фото)

Чего только не найдешь на торговых онлайн-площадках

Хотя популярное убеждение гласит, что никакого секса в СССР не было, однако до наших дней доходят "артефакты" той эпохи, которые могут разрушить этот стереотип. Например, в Киеве продают кошелек с откровенным изображением.

Соответсвующее объявление было обнародовано на платформе OLX. Владелец продает за 200 гривен сразу два кошелька с так называемыми изображениями-"переливашками", которые меняются в зависимости от угла просмотра.

На одном из них видно лицо женщины, которая мигает при повороте картинки, а на другом — женщина с обнаженной грудью. Автор объявления не указывал, когда были произведены кошельки, однако можно сделать предположения.

Например, на кошельке с мигающей женщиной виден рамочный замок (замок-поцелуйчик), который в СССР был особо популярным в 1960-80-х годах. Впрочем, их в небольших количествах производят и сейчас, хотя это больше касается дизайнерских вещей в ретро-стиле.

Кошельки СССР

Кошелек с обнаженной женщиной обладает уже более современным дизайном и замком с кнопкой. Однако по внутренней отделке и материалам можно предположить, что речь идет о производстве 70-80-х годов.

Изображения переливаются

Изображения-переливашки, созданные благодаря технологии лентикулярной печати, стали популярными в Советском союзе в конце 70-х — начале 80-х. Все это позволяет примерно установить времена, когда были произведены кошельки.

Внутренняя отделка весьма простая

Как сказано выше, приобрести их можно за 200 гривен, однако сложно представить, чтобы кто-то захотел доставать их из кармана в очереди в супермаркете.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине продают раритетные часы из СССР. Их выпустили в 1960 году.