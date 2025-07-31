Згорілі авто та влучання у виш: в ДСНС показали наслідки атаки росіян на Київ (фото, відео)

Солом'янський район, за даними ДСНС, постраждав під час удару найсильніше

Київ у ніч на 31 липня зазнав масованої атаки ударних безпілотників росіян. Внаслідок удару ворога є руйнування та пошкодження житла та інфраструктури. Щонайменше четверо людей постраждали.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Зазначається, що уламки збитого російського дрона влучили в один із вищих навчальних закладів; за даними "Телеграфа", мова йде про Київський політехнічний інститут (КПІ).

Солом'янський район, за даними ДСНС, постраждав під час удару найсильніше. Зокрема, уламки ще одного БПЛА впали біля гаражного кооперативу та пошкодили газову трубу біля житлової триповерхівки. В гаражах було заблоковано кілька людей, але їх оперативно евакуювали.

"В іншій частині району уламки БпЛА влучили у житловий будинок, спровокувавши пожежу у квартирі та пошкодивши кілька автомобілів у дворі багатоповерхівки. Четверо постраждалих передали медикам. Загоряння вже ліквідовано… Крім того, уламки пошкодили дах п'ятиповерхового будинку, складську будівлю та спричинили загоряння ще одного автомобіля", — повідомили в ДСНС.

Наслідки атаки на Київ 31 липня (ДСНС)

Наслідки атаки на Київ 31 липня (ДСНС)

Наслідки атаки на Київ 31 липня (ДСНС)

Наслідки атаки на Київ 31 липня (ДСНС)

Нагадаємо, що росіяни вночі з 30 на 31 липня влаштували масовану атаку ударних безпілотників на Київ. Окрім звичайних "традиційних" копій іранських Shahed-136 росіяни застосували проти столиці копії іранських реактивних безпілотників Shahed-238. Атаку ворог влаштував у кілька хвиль, намагаючись взяти столицю у кільце. Внаслідок атаки є руйнування та постраждалі.

Також дуже гучні вибухи у Києві пролунали під час комбінованої атаки на Україну в ніч на понеділок, 28 липня — росіяни випустили ракети Х-101 та спрямували на Україну багато дронів. Під удар окупантів потрапив Дарницький район, є постраждалі. "Телеграф" публікував фото постраждалої від удару дронів київської багатоповерхівки.