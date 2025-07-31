Сгоревшие авто и попадание в ВУЗ: в ГСЧС показали последствия атаки россиян на Киев (фото, видео)
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Соломенский район, по данным ГСЧС, пострадал при ударе сильнее всего
Киев в ночь на 31 июля подвергся массированной атаке ударных беспилотников россиян. В результате удара врага есть разрушения и повреждения жилья и инфраструктуры. По меньшей мере четыре человека пострадали.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Отмечается, что обломки сбитого российского дрона попали в одно из высших учебных заведений; по данным "Телеграфа", речь идет о Киевском политехническом институте (КПИ).
Соломенский район, по данным ГСЧС, пострадал при ударе сильнее всего. В частности, обломки еще одного БПЛА упали возле гаражного кооператива и повредили газовую трубу у жилой трехэтажки. В гаражах были заблокированы несколько человек, но их оперативно эвакуировали.
"В другой части района обломки БпЛА попали в жилой дом, спровоцировав пожар в квартире и повредив несколько автомобилей во дворе многоэтажки. Четверых пострадавших передали медикам. Возгорание уже ликвидировано… Кроме того, обломки повредили крышу пятиэтажного дома, складское здание и повлекли возгорание еще одного автомобиля", — сообщили в ГСЧС.
Напомним, что россияне в ночь с 30 на 31 июля устроили массированную атаку ударных беспилотников на Киев. Кроме обычных "традиционных" копий иранских Shahed-136, россияне применили против столицы копии иранских реактивных беспилотников Shahed-238. Атаку враг устроил в несколько волн, пытаясь взять столицу в кольцо. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.
Также очень громкие взрывы в Киеве прогремели во время комбинированной атаки на Украину в ночь на понедельник, 28 июля — россияне выпустили ракеты Х-101 и направили на Украину много дронов. Под удар оккупантов попал Дарницкий район, есть пострадавшие. "Телеграф" публиковал фото пострадавшей от удара дронов киевской многоэтажки.