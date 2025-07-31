Сгоревшие авто и попадание в ВУЗ: в ГСЧС показали последствия атаки россиян на Киев (фото, видео)

Соломенский район, по данным ГСЧС, пострадал при ударе сильнее всего

Киев в ночь на 31 июля подвергся массированной атаке ударных беспилотников россиян. В результате удара врага есть разрушения и повреждения жилья и инфраструктуры. По меньшей мере четыре человека пострадали.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Отмечается, что обломки сбитого российского дрона попали в одно из высших учебных заведений; по данным "Телеграфа", речь идет о Киевском политехническом институте (КПИ).

Соломенский район, по данным ГСЧС, пострадал при ударе сильнее всего. В частности, обломки еще одного БПЛА упали возле гаражного кооператива и повредили газовую трубу у жилой трехэтажки. В гаражах были заблокированы несколько человек, но их оперативно эвакуировали.

"В другой части района обломки БпЛА попали в жилой дом, спровоцировав пожар в квартире и повредив несколько автомобилей во дворе многоэтажки. Четверых пострадавших передали медикам. Возгорание уже ликвидировано… Кроме того, обломки повредили крышу пятиэтажного дома, складское здание и повлекли возгорание еще одного автомобиля", — сообщили в ГСЧС.

Последствия атаки на Киев 31 июля (ГСЧС)

Последствия атаки на Киев 31 июля (ГСЧС)

Последствия атаки на Киев 31 июля (ГСЧС)

Последствия атаки на Киев 31 июля (ГСЧС)

Напомним, что россияне в ночь с 30 на 31 июля устроили массированную атаку ударных беспилотников на Киев. Кроме обычных "традиционных" копий иранских Shahed-136, россияне применили против столицы копии иранских реактивных беспилотников Shahed-238. Атаку враг устроил в несколько волн, пытаясь взять столицу в кольцо. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.

Также очень громкие взрывы в Киеве прогремели во время комбинированной атаки на Украину в ночь на понедельник, 28 июля — россияне выпустили ракеты Х-101 и направили на Украину много дронов. Под удар оккупантов попал Дарницкий район, есть пострадавшие. "Телеграф" публиковал фото пострадавшей от удара дронов киевской многоэтажки.