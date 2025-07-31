Київ під атакою ударних безпілотників ворога: що відбувається у столиці (оновлюється)

Є наслідки російської атаки щонайменше в одному районі міста

Росіяни вночі з 30 на 31 липня влаштували масовану атаку ударних безпілотників на Київ. Окрім звичайних "традиційних" копій іранських Shahed-136 росіяни застосували проти столиці копії іранських реактивних безпілотників Shahed-238. Атаку ворог влаштував у кілька хвиль, намагаючись взяти столицю у кільце.

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00:45 Шість дронів все ще над Києвом, ще два летять на столицю. Головну атаку безпілотників відбито силами протиповітряної оборони. Також, за даними моніторингу, ще до 15 дронів можуть прямувати у бік Києва.

00:40 Шість локацій у Солом'янському районі постраждали через атаку російських безпілотників. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Пошкодження чи загоряння внаслідок ворожої атаки зафіксовані на шести локаціях у Соломʼянському районі та на одній — у Святошинському. Атака на столицю триває", — повідомив він.

00:35 Багато пожеж у Києві, під ударом аеропорт Жуляни.

00:20 22 російські дрони над Києвом, п'ять летять у бік столиці, ще 11 з Черкаської області рухаються у бік Київщини. Є повідомлення про нібито влучання у Київський політехнічний інститут.

00:15 Від Борисполя та Броварів заходять нові групи ударних дронів числом приблизно у 15-25 одиниць. Протиповітряна оборона винищує цілі.

00:10 У Солом'янському районі спалахнула квартира на п'ятому поверсі житлового будинку. Тим часом над Києвом ще 3-5 БПЛА ворога.

00:05 Вже п'ять локацій у Солом'янському районі постраждали від удару безпілотників, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Ворог продовжує завдавати ударів, маємо інформацію вже про 5 локацій у Соломʼянському районі. Пожежа в освітньому закладі, палають авто, падіння уламків на 9 поверх житлового будинку", — написав він.

23:55 За даними моніторингу, ще до 40 ударних безпілотників з різних боків наближаються до Києва. Вісім дронів все ще залишається над столицею.

23:50 Стало відомо про перші наслідки атаки ворога. У Соломʼянському районі на двох локаціях падіння уламків збитих дронів. За однією адресою горять авто. Про постраждалих поки що не повідомлялося.

23:40 Перша хвиля ударних БПЛА складалась приблизно із двадцяти, або тридцяти дронів, більшість з них знищили сили протиповітряної оборони. Проте моніторинг та Повітряні сили повідомили про загрозу повторних атак, тому варто перебувати в укриттях. Моніторингові канали публікують карту руху ударних безпілотників ворога.

Нагадаємо, що гучні вибухи у Києві пролунали під час комбінованої атаки на Україну в ніч на понеділок, 28 липня — росіяни випустили ракети Х-101 та спрямували на Україну багато дронів. Під удар окупантів потрапив Дарницький район, є постраждалі. "Телеграф" публікував фото постраждалої від удару дронів київської багатоповерхівки.