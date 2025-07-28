Росія запустила "Кинджали". Де в Україні пролунали вибухи

Було зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К

Зранку у понеділок, 28 липня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт винищувачів МіГ-31К, носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомили Повітряні сили України. За даними моніторів, Росія скерувала ракети на Старокостянтинів, Хмельницька область.

"Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — йдеться у повідомленні.

8:20 Відбій загрози по МіГ-31К.

Відбій тривоги

8:12 МiГ-31К пішли на посадку.

08:03 У Старокостянтинові пролунали вибухи.

8:00 Третій Кинджал на Старокостянтинів/р-н.

7:53 Пуск "Кинджала". На Житомирщину через Київ.

Тривога в Україні

Зауважимо, що ракета X-47M2 "Кинджал", запущена з Липецької області РФ, долітає до Києва за 3,2 хвилини, а з окупованого Криму — лише за 2,4 хвилини. Якщо ж запуск здійснюється з півночі Каспійського моря (2 000 км), то час польоту складає 8 хвилин.

Нагадаємо, що російські дрони в ніч на 28 липня атакували не тільки Київ — вибухи також пролунали у Кропивницькому та Старокостянтинові. У Кропивницькому повідомлялося про пожежі після атаки дронів, у Старокостянтинові мішенню вчергове міг стати аеродром, який росіяни намагаються знищити вже дуже довгий час.

Місто на Хмельниччині перебувало під атакою приблизно 10 безпілотників, а також крилатих ракет Х-101.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 26 липня російські окупанти активно били по Дніпру та Кам'янському, та три години атакували Харків. Окрім цього, вороги били по Змієву в Харківській області.