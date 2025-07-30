"Вночі буде інший звук": військовий попередив про нову небезпеку для українців

Тема реактивних дронів далеко не нова, хоча масового їх застосування з початку повномасштабного вторгнення не було

Російські окупанти розуміють, що ефективність застосування БПЛА типу "Шахед" знижується, а тому все частіше застосовують реактивні версії. Через це українцям варто бути готовими до того, що у небі тепер буде чути новий звук.

Про це повідомив військовий експерт, спеціаліст у галузі БПЛА та РЕБ Сергій Бескрестнов ("Флеш"). За його словами, поки що запуски не масові, проте вони спостерігаються другий день поспіль.

"Мої дорогі українці, на жаль, тепер ми з вами дізнаємося про новий нічний звук — звук реактивного Шахеда", — написав Бескрестнов.

Він зазначив, що реактивні БПЛА є відповіддю на успіхи українських дронів-перехоплювачів. Водночас експерт каже, що не знає, наскільки масовим буде застосування нових типів російських дронів.

Варто зазначити, що реактивні "Шахеди" вперше були показані публіці в Ірані ще восени 2023 року, а тому нічого принципово нового в них немає.

Примітно, що по Україні такі дрони вперше полетіли вже в січні 2024 року. Тоді "Флеш" писав, що вони комплектуються китайськими двигунами, проте в іншому мають таку саму будову, що й поршневі версії.

Перше повідомлення про збитий реактивний "Шахед" від січня 2024 року

Враховуючи, що за цей час масового застосування реактивних дронів так і не було, можна дійти висновку, що в окупантів виникли проблеми з їх виробництвом чи запусками.

Втім, у травні 2025 року історія із реактивними БПЛА знову стала гучною темою обговорення. Але в цьому випадку йшлося не про "шахеди", а про щось середнє між дроном і ракетою — S8000 "Бандероль". Однак і вона, схоже, не пішла в масове виробництво.

Розробки чогось середнього між дроном і крилатою ракетою активно ведуться і в Україні — ЗСУ вже повідомляли про успішну розробку та застосування ряду виробів, на кшталт "Паляниця", "Пекло" і "Трембіта". Останні новини на цю тему були у квітні, коли у ЗМІ потрапила інформація про дрон-ракет "Барс".

Попри це і росіяни та українці для далекобійних ударів в основному застосовують дрони з поршневими двигунами, оскільки вони надійніші, простіші у виробництві та значно дешевші. Наприклад, нещодавно в Україні було показано дрон FP-1, який може вражати цілі на відстані до 1600 кілометрів.