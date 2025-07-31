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Це українське слово звучить як матюк, але воно насправді безневинне

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Яке слово схоже на матюк в українській мові Новина оновлена 31 липня 2025, 13:27
Яке слово схоже на матюк в українській мові. Фото Колаж "Телеграфу"

Вона навіть засвітилось під час Помаранчевої революції

В українській мові є досить багато неоднозначних та кумедних слів, деякі з них можна навіть переплутати з матюком. До прикладу, слово "підрахуй".

"Телеграф" розповість, коли його слід вживати, чим можна замінити. Зауважимо, що навіть попри курйозне звучання, слово вважається правильним і його можна використовувати навіть у діловому мовленні.

Підрахуй — це дієслово, яке закликає когось щось порахувати. Це дієслово доконаного виду і може мати форму однини та множини. Залежно від контексту його можна заміняти на не менш цікаві відповідники.

Додамо, що курйозність слова "підрахуй" пов'язана щонайменше з одним матюком або навіть двома. Так, перша частина нагадує "пі**р", а друга "х*й".

Слово підрахуй
Слово підрахуй

Синоніми до слова "підрахуй"

  • вичисли
  • вилічи
  • вирахуй
  • злічи
  • зрахуй
  • лічи
  • нарахуй
  • облічи
  • обрахуй
  • перелічи
  • перерахуй
  • полічи
  • рахуй
  • розрахуй.

До слова, у більшості відповідників також присутня частина, яка нагадує лайливе слово. Однак їх можна використовувати у вимові та навіть в офіційному листуванні, адже це граматично правильні слова.

Додамо, що слово "підрахуй" увійшло навіть в історії України на Помаранчевій революції. Адже коли люди вийшли на протести через фальсифікацію другого туру виборів у 2004 на багатьох плакатах було написано "Ківалов (тодішній голова ЦВК — ред.), підрахуй!"

Ківалов, підрахуй
"Ківалов, підрахуй!"

Раніше "Телеграф" розповідав, як української правильно казати "лайфхак".

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#Українська мова #Як правильно