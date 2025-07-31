Це українське слово звучить як матюк, але воно насправді безневинне
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Вона навіть засвітилось під час Помаранчевої революції
В українській мові є досить багато неоднозначних та кумедних слів, деякі з них можна навіть переплутати з матюком. До прикладу, слово "підрахуй".
"Телеграф" розповість, коли його слід вживати, чим можна замінити. Зауважимо, що навіть попри курйозне звучання, слово вважається правильним і його можна використовувати навіть у діловому мовленні.
Підрахуй — це дієслово, яке закликає когось щось порахувати. Це дієслово доконаного виду і може мати форму однини та множини. Залежно від контексту його можна заміняти на не менш цікаві відповідники.
Додамо, що курйозність слова "підрахуй" пов'язана щонайменше з одним матюком або навіть двома. Так, перша частина нагадує "пі**р", а друга "х*й".
Синоніми до слова "підрахуй"
- вичисли
- вилічи
- вирахуй
- злічи
- зрахуй
- лічи
- нарахуй
- облічи
- обрахуй
- перелічи
- перерахуй
- полічи
- рахуй
- розрахуй.
До слова, у більшості відповідників також присутня частина, яка нагадує лайливе слово. Однак їх можна використовувати у вимові та навіть в офіційному листуванні, адже це граматично правильні слова.
Додамо, що слово "підрахуй" увійшло навіть в історії України на Помаранчевій революції. Адже коли люди вийшли на протести через фальсифікацію другого туру виборів у 2004 на багатьох плакатах було написано "Ківалов (тодішній голова ЦВК — ред.), підрахуй!"
Раніше "Телеграф" розповідав, як української правильно казати "лайфхак".