Це українське слово звучить як матюк, але воно насправді безневинне

Вона навіть засвітилось під час Помаранчевої революції

В українській мові є досить багато неоднозначних та кумедних слів, деякі з них можна навіть переплутати з матюком. До прикладу, слово "підрахуй".

"Телеграф" розповість, коли його слід вживати, чим можна замінити. Зауважимо, що навіть попри курйозне звучання, слово вважається правильним і його можна використовувати навіть у діловому мовленні.

Підрахуй — це дієслово, яке закликає когось щось порахувати. Це дієслово доконаного виду і може мати форму однини та множини. Залежно від контексту його можна заміняти на не менш цікаві відповідники.

Додамо, що курйозність слова "підрахуй" пов'язана щонайменше з одним матюком або навіть двома. Так, перша частина нагадує "пі**р", а друга "х*й".

Слово підрахуй

Синоніми до слова "підрахуй"

вичисли

вилічи

вирахуй

злічи

зрахуй

лічи

нарахуй

облічи

обрахуй

перелічи

перерахуй

полічи

рахуй

розрахуй.

До слова, у більшості відповідників також присутня частина, яка нагадує лайливе слово. Однак їх можна використовувати у вимові та навіть в офіційному листуванні, адже це граматично правильні слова.

Додамо, що слово "підрахуй" увійшло навіть в історії України на Помаранчевій революції. Адже коли люди вийшли на протести через фальсифікацію другого туру виборів у 2004 на багатьох плакатах було написано "Ківалов (тодішній голова ЦВК — ред.), підрахуй!"

Раніше "Телеграф" розповідав, як української правильно казати "лайфхак".