Ніяких "Лєна" та "Альона": як українською правильно звертатись до Олени
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Існує понад 5 варіантів скорочення цього імені
В українській мові існує багато етнічних імен, проте є й ті, правильна вимова та написання яких й досі викликає питання. Так, наприклад, не можна казати "Вова" та "Вововочка", це ж стосується і "Лєни".
"Телеграф" розповість, як українською правильно скорочувати ім'я Олена, уникаючи росіянізмів.
Ім'я Олена, за даними порталу "Рідні", доволі поширене в Україні і налічує понад 105 тисяч носіїв. Попри це деякі українці й досі можуть кликати цих жінок не правильно. Адже за правилами відмінювання слід казати "Олено", а не "Олена".
Якщо ж говорити про скорочені форми імені, то з мовного запасу слід назавжди викинути "Лєну", бо правильно казати "Лена". Так, саме через букву "е".
Приклади скорочення імені Олена:
- Оленка;
- Оленочка,
- Оленонька,
- Ленуся,
- Оленця;
- Лена,
- Ленонька,
- Леночка.
Зауважимо, що ім'я Олена часто плутають з російським "Алена". Але це не правильно, адже "Елена" українською — "Олена", а "Алена" — "Альона".
Нагадаємо, що українською не правильно казати "Ілльович" та звертатись у кличному відмінку "Ілля".
Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно звертатися до Петра українською.