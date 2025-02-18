Ними руйнували будинки та ТЦ: що відомо про ракети Х-22 та Х-32, якими РФ б’є по Україні

Ракета призначена для ураження авіаносців та авіаносних ударних груп та має середню точність, попри це, росіяни б’ють ними по цивільних об’єктах в Україні

У ході повномасштабної війни російські військові неодноразово використовували у своїх атаках по Україні надзвукові крилаті протикорабельні ракети Х-22 та новіші Х-32. Вони вкрай небезпечні та руйнівні, а збити їх досить складно через велику швидкість польоту.

Удари такими ракетами призвели до безлічі трагедій в Україні, оскільки росіяни без розбору запускають їх, зокрема, за мирним населенням. При цьому слід додати, що РФ використовується їх не часто у порівнянні з іншими видами.

Застосування ракет Х-22 Росією по Україні

Зазначимо, що це далеко не всі атаки, в яких Росія застосовувала цю зброю. Це лише приклад того, які руйнівні наслідки завдавали ударів цими ракетами в Україну.

Що відомо про ракети Х-22

Це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22.

Ракета призначена для ураження авіаносців та авіаносних ударних груп за допомогою ядерної (спеціальної) або фугасно-кумулятивної (конвенційної) бойової частини. Вперше її випробували в 1963 році, але через велику кількість технічних помилок випробування затяглися на три роки.

Точність цієї ракети – близько 50% запущених боєголовок потрапляють у радіусі 600 метрів від встановленої мети. Оскільки вона була створена для ураження морських цілей, то для ефективного ураження наземних цілей ця ракета не підходить. Попри це, росіяни використовують її навіть з огляду на невисоку точність.

На початку 2000-х ракети типу Х-22 було знято з озброєння, але у травні 2018 року міністерство оборони Росії повідомило про рішення повернути їх на озброєння з глибокою модернізацією до рівня Х-32. Так, протягом наступних трьох років мали бути модернізовані 32 ракети Х-22 на близько 300 млн рублів.

Ракета Х-22. Фото: Вікіпедія

Технічні характеристики ракети Х-22

Висота польоту: 11,5-12,5 км та 22,5-25 км

Довжина: 11,65-11,67 м

Діаметр: 0,9-0,92 м

Висота ракети: 1,81 м (зі складеним кілем)

Розмах крила: 2,99-3,0 (3,35) м

Стартова вага: 5635—5780 кг

Швидкість: до понад 5 тисяч кілометрів на годину;

Дальність стрілянини: 140-300 (460-600) км

Висота застосування: 10 (11-12) км

Бойова частина: термоядерна 350 кт — 1 Мт; фугасно-кумулятивна 9А-22. Маса БЛ — 960 кг.

Запас палива: 3000 кг

Ракета Х-22 здатна нести до 960 кілограмів звичайної бойової частини або ядерної боєголовки. Це більше, ніж несуть ракети "Калібр", "Кинджал", Х-101/Х-555 та інші.

Фюзеляж ракети круглого перерізу, технологічно розділений на 4 відсіки, які з’єднані фланцевими сполуками. У конструкції широко використовується нержавіюча сталь та титан. У носовій частині ракети встановлено радіопрозорий обтічник з антенним блоком та приводом антени. Далі знаходяться бак-відсік окислювача на 3049 кг та бак-відсік пального на 1015 кг. У четвертому відсіку знаходяться блоки автопілота АПК-22/АПК-22А, програмно-виконавчий механізм, електрообладнання, ампульна акумуляторна батарея, балони з повітрям та азотом та агрегати наддуву баків, гідроприводи рулів, ЖРД, заправні горловини палива та окислювача.

Характеристики сучасної Х-32

Це радянська крилата ракета повітряного базування класу "повітря-поверхня" дальністю до 1000 км та швидкістю 4000—5400 км/год, розроблена МКЛ "Райдуга". Ракета Х-32 виконана в корпусі Х-22 з іншим більш потужним двигуном, при цьому вони мають однакові геометричні розміри. За рахунок зменшеної БЧ збільшено обсяг баків.

На озброєнні у Росії Х-32 з’явилася у 2016 році. Вона, до речі, має покращені характеристики:

Дальність дії – до 1 тисячі кілометрів;

Швидкість — до понад 5 тисяч кілометрів на годину;

Через додаткові баки, що дають ракети Х-32 більшу дальність польоту, у неї менша вага бойової частини, ніж у Х-22.

У сучасній Х-32 встановлена система автоматичного управління.

Ракета Х-32. Фото: Вікіпедія

X-32 та касетні боєприпаси

Росіяни планують оснащувати ракети Х-32 касетними боєприпасами для ударів по Україні. Інформація про це повідомила Центр національного опору 4 січня 2024 року.

У центрі у розпорядженні з’явилися документи Дубненського машинобудівного заводу, на якому окупанти виробляють ракети для подальшого обстрілу цивільної інфраструктури України.

З документів ясно, що Міністерство оборони Росії у жовтні 2023 року дало завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

Ціна ракет Х-22 та Х-32

Про вартість ракети Х-22 говорити складно, оскільки навіть її приблизна ціна ніколи не оголошувалась. Однак у мережі пишуть, що її ціна може становити приблизно 1 мільйон доларів. Таку ж ціну озвучують у мережі та для ракети Х-32.

ППО проти Х-22

За часи повномасштабної війни в Україні неодноразово з’являлися повідомлення, що сили ППО збивали ці ракети. Деякі з таких повідомлень спростовували Повітряні сили пізніше.

Протягом тривалого часу запуск росіянами ракет Х-22 по Україні означав практичні 100% ймовірність влучення.

При цьому, у квітні 2024 року під час чергової російської атаки Повітряним силам вперше вдалося перехопити та знищити одразу дві ракети Х-22. За словами представника ЗС Іллі Євлаша, ракети було знищено безпосередньо після пусків. Таким чином, силам ППО вдалося зробити те, що раніше вважали чи не неможливим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про ракети Х-101, які росіяни запускають Україною. Зауважимо, що у них непрогнозована траєкторія, тобто ракета може змінити мету навіть після запуску, на відміну від попередніх поколінь.

Відомов, що за даними розвідки Великобританії, росіяни оснастили другою боєголовкою ракету Х-101 (в НАТО її називають AS-23 KODIAK). Розвідники вважають, що остання модифікація, ймовірно, знизила радіус дії Х-101 наполовину.