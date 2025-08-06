Знищили бригаду "вагнерів". Командувач ДШВ назвав головне завдання десантників

Тільки під Торецьком було вбито до 500 найманців з бригади "Ветерани"

Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ чудово стоять в обороні, як це було в Торецьку Донецької області, який росіяни намагаються захопити більше року, однак їхнє основне призначення — все ж таки наступ. У цьому їм нема рівних.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів командувач ДШВ, бригадний генерал, Герой України Олег Апостол. Він пояснив, як зберігати мотивацію особового складу, коли відбиваєш постійні атаки ворога.

Більше читайте у публікації: "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками", — новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол (перше інтерв’ю)".

Як приклад він навів 95-ту бригаду ДШВ, якою 2024 року командував під час боїв за Торецьк.

— Було дуже складно, особливо в перші три тижні. Це був напрямок основного удару противника. Справді тяжкі бої. Мої підлеглі самих лише вагнерів "Ветерани" (мова про 60-ту добровольчу розвідувально-штурмову бригаду ЗС РФ "Ветерани", найманці якої брали участь у штурмах подібно до ПВК "Вагнер". — Ред.) близько 500 вбили там, а добили їх на Курщині. Потім мене вивели, а вже через п’ять днів ми почали наступати на Курщині. І досягли великих успіхів, — каже генерал.

За його словами, підрозділи ДШВ завжди готуються, тому для них нема великої проблеми перейти з оборони в наступ.

— Як тільки є така можливість і наказ командування — ми наступаємо і звільняємо нашу землю. Коли я вийшов з Торецька, мав п’ять днів, і набрав головнокомандувача, щоб дав більше часу на підготовку. ГК (головком. — Ред.) спитав, чи знаю я, хто такий Фенікс. Я відповів, що так, тоді він сказав: "Відродишся в бою!" (Сміється.) І таке було, він довіряв мені та моїй бригаді. І ми впевнено пішли та багато захопили території противника, — пояснює десантник.

Він додав, що ДШВ можуть стояти в обороні, але їхнє призначення — наступати.

— Знаходити слабкі місця в обороні противника і робити прориви. Це те, в чому ДШВ нема рівних. Власне, наступ — це вже гарна мотивація для наших підрозділів. Особисто мені наступати легше, аніж стояти в обороні. Попри поширену думку, в наступі ти зазнаєш менших втрат, аніж в обороні. І більше відчуваєш динаміку на полі бою, — підсумував Олег Апостол.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому не можна недооцінювати військових із КНДР.