Путіну буде ніким воювати? Командувач ДШВ розповів про труднощі мобілізації в Росії

ЗСУ успішно роблять свою роботу, тому у Росії є проблеми

Затягування війни негативно впливає на Росію. Окрім того, що у них слабшає економіка, так ще й на фронті вони зазнають колосальних втрат. Ба більше, деяких елітних підрозділів вже немає.

Про це заявив новий командувач ДШВ, Герой України Олег Апостол в інтервʼю "Телеграфу" — "Готую одразу два сюрпризи росіянам, вони будуть вмирати пачками". Він відповів на питання Ярослава Жарєнова про кількість солдатів РФ.

За словами Апостола, раніше в них були ПВК "Вагнер". Це були підготовлені бійці, сильний супротивник, але їх вже немає.

Також був їхній кадровий спецназ. Ми — ЗСУ — його утилізували також. Вони провели першу хвилю мобілізації — побачили, що це має соціальні наслідки. Коли скінчаться добровольці "за бабло", і тоді почнеться нова хвиля мобілізації, яка для Путіна може стати критичною,

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 серпня 2025 року склали близько 1 059 270 осіб. За 5 серпня додатково було знищено 1010 російських військових.

Раніше "Телеграф" писав, що Олександр Сирський сказав, скільки бійців втратила Росія у Курській операції.